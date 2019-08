“Hubo que devolver”

El Vicepresidente de la República, Jaime Morales Carazo, consideró “correctas” las investigaciones de EL NUEVO DIARIO sobre el caso INSS-Tecnosa, a tal punto que el “préstamo puente” que se había otorgado con fondos de los asegurados, fue pagado en tiempo récord, algo que también reconoció el representante del Fondo Monetario Internacional (FMI), Humberto Arbulú.



“Creo que el cuestionamiento (del caso del préstamo) fue correcto, tanto así que se rectificó”, dijo ayer Morales Carazo al hablar con los medios de comunicación de las investigaciones de EL NUEVO DIARIO, que demostraron un enorme conflicto de intereses, violaciones a la Ley de Contrataciones y manejo discrecional de los fondos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), en el proyecto de casas “El Pueblo Presidente” que supuestamente se construía con fondos privados de Venezuela.



Dicho proyecto es ejecutado en el antiguo casco urbano de Managua por las firmas Tecnologías, Sistemas S.A. (Tecnosa) y Tecnologías Electromecánicas Sociedad Anónima (Tesa) vinculadas a Francisco López Centeno, tesorero del FSLN y presidente de Petronic. También trabaja en la obra la Empresa Industrial y Constructora Sociedad Anónima (Sinergia), de la que es accionista mayoritario, el ministro de Turismo, Mario Salinas.



Las viviendas las entregarán los candidatos a la comuna del FSLN a los beneficiarios con avales de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), en un acto partidario el próximo 19 de Julio.



Tecnosa, contratada directamente por Invur, recibió un préstamo de 190 mil dólares del INSS, y solicitó otro por 1 millón 88 mil dólares a la misma entidad, desembolso que no fue negado por ningún funcionario de Gobierno. El crédito era a 24 meses, según la documentación del INSS en nuestras manos, y como garantía estaba una finca en Jinotega valorada supuestamente en 1.8 millones de dólares, de la que nadie supo nunca detalles registrales ni su valor real.



Préstamo “saldado”



Morales Carazo confirmó que el “préstamo puente” había sido saldado, y que, por tanto, los asegurados del INSS podían estar tranquilos. El vicepresidente no brindó mayores detalles sobre cómo, cuándo y de dónde salieron los recursos para pagar el préstamo.



“Ya se cayó el financiamiento puente cuando se hizo la cobertura del crédito que se cuestionó en su momento”, dijo, y descartó que la restitución de los fondos se haya realizado por la visita de la misión técnica del FMI a Nicaragua, que traía en su agenda el uso de los fondos del INSS para proyectos de inversión de alto riesgo.



“(Lo del préstamo del INSS) no creo que sea un punto de discusión de la misión del FMI. El Fondo no es un auditor ni viene a ver qué se hizo bien o mal”, dijo Morales Carazo. Explicó que hay un programa y el FMI viene a ver si se está cumpliendo o no.



“Se están confundiendo quizá los papeles que corresponden a la misión del FMI, que son muy importantes y necesarios para nuestro país el mantener esa relación. La propuesta (de la reforma del Seguro Social) es a largo plazo, ver cómo se van a resolver las debilidades estructurales financieras del Seguro Social acumuladas durante muchísimos años, pero no es cómo se dio un crédito que se cuestionó”, sostuvo el vicepresidente.



Sin embargo, Morales Carazo consideró que hay que analizar todo el proceso de este caso, como ver quiénes son los propietarios de las tierras, cómo se hizo la licitación, si se hizo o no se hizo, si el financiamiento fue adecuado, con qué fondos se realizó el financiamiento a largo plazo, “son cosas que se tienen que aclarar”, dijo.



Tengo entendido que irá próximamente al plenario de la AN tanto el presidente del INSS como el de Petronic, señaló.



Arbulú: “Préstamo puente afectaba metas”



El representante del FMI, Humberto Arbulú, confirmó que desde que se dieron las primeras publicaciones de EL NUEVO DIARIO y el programa Esta Semana, se despertó una gran preocupación en el organismo, pero que por suerte fue por poco tiempo.



“Hubo preocupación (de parte del FMI sobre el préstamo puente), pero no tuvimos mucho tiempo de preocuparnos porque se pagó ese crédito puente”, dijo Arbulú.



El funcionario afirmó que la utilización de fondos del INSS para objetivos que no son los que manda la Ley, habría afectado las conversaciones sobre la reforma del Seguro Social, otra de las metas que el gobierno estableció en el programa económico firmado con el organismo multilateral.



El representante del Fondo señaló que en el programa que tienen para este mes, el Seguro Social va a presentar su balance actuarial, como parte de un trabajo que la nueva administración de dicha institución está realizando desde que asumió su cargo, y se espera que esté listo a finales de junio.



“A partir de entonces comenzaremos la conversaciones para ver cuál va a ser la mejor manera de seguir adelante con una reforma del Seguro Social. Lo tenemos que discutir con las autoridades”, puntualizó.



¿Con qué se pagó?



Consultado ayer el presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Antenor Rosales, sobre el origen de los fondos con los que se había pagado el “préstamo puente”, se negó a brindar declaraciones relacionadas con el caso, pues la actividad en la que participaba y sobre la cual brindaba declaraciones a los medios, no tenía que ver con el asunto.



Los contralores pedirán más informaciones a la titular del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (Invur), Judith Silva, sobre el contrato con Tecnosa, pues ésta contestó con una carta de cinco párrafos, que las casas de “El Pueblo Presidente” se financian con fondos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Rural Nacional R. L. (Alba-Caruna), cuya naturaleza pública o privada o mixta nunca ha sido aclarada.



Silva tampoco aclaró por qué si es ALBA-Caruna la que financia, se entregaron tierras del Estado, se usaron fondos del INSS y se contrató a Tecnosa, Sinergia y TESA, vinculadas a funcionarios del Estado. “Estas respuestas no son satisfactorias y crean más dudas que respuestas”, dijo el contralor Lino Hernández, quien indicó que planteará a sus colegas en la CGR pedir más información al respecto.