El mundo verá la belleza de Corn Island en Vietnam

Miss Universo está a la vuelta de la esquina y este año estaremos representados por partida doble, pues no sólo nuestra belleza nacional Thelma Rodríguez estará presente en la ciudad playera de Nha Trang --provincia de Khan Hoa, en Vietnam, donde se realizará el evento--, sino también las arenas blancas de Corn Island, ubicada en la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS).



Y es que Samantha Tajik, Miss Universo Canadá 2008, decidió seguir la tradición que impuso la ex representante de la belleza de su país y Miss Universo 2005 Natalia Glebova, de filmar su vídeo de presentación en la bella isla de aguas cristalinas.



De acuerdo con declaraciones brindadas a EL NUEVO DIARIO, Tajik considera a Corn Island, además de un sitio de belleza excepcional, un amuleto de la buena suerte para este certamen.



Pese a no admitirlo, el que los vídeos de las reinas canadienses se realicen en Nicaragua se debe a que el director de la franquicia Miss Universo Canadá es el nicaragüense Dennis Dávila Dávila, quien estuvo en la Isla del Maíz durante la grabación y en las sesiones fotográficas que se realizaron a las finalistas del concurso canadiense, quienes promoverán el archipiélago como un destino de sol y playa en su país.



“Para mí, Nicaragua y Corn Island son como un talismán de la buena suerte, la playa es maravillosa, la gente es muy amigable, hay paisajes únicos y el clima es lo máximo, esto realmente es un paraíso, y acompañada de este paraíso llegaré a Miss Universo”, señaló la belleza canadiense.



Si todavía no conoce Corn Island, le dejamos una muestra fotográfica para que visite algunos rincones de este paraíso, como la playa Picnic Center, el puerto y la piscina sin fin del hotel Casa Canadá.



Datos de interés

Cada año, alrededor de mil millones de personas en todo el mundo ven el certamen en vivo y en directo desde el lugar sede, es decir, que ese número de personas podrán apreciar la belleza de Corn Island.



Ciento sesenta y cinco naciones y territorios han enviado al menos una vez a su representante; algunos de los países que en los últimos años se han sumado a esta lista son Eslovenia (2001), República Popular de China (2002), Albania (2002), Vietnam (2004), Georgia (2004), Etiopía (2004), Letonia (2005), Kazajstán (2006), Tanzania (2007), Montenegro (2007), Serbia (2007) y Kosovo (2008).



La lista de concursantes a 2007 suma el número de 3 mil 635 mujeres, y Miss Nicaragua 2007, Xiomara Blandino, colocó a Nicaragua entre el selecto grupo de las diez finalistas.