Es hora de celebrar el amor y la amistad, aunque por todos es sabido que en el Día de San Valentín le prestamos mayor atención a la pareja. No es necesario que gastés de más para agradar al ser amado, basta con que demostrés el profundo sentimiento que le tenés con detalles que podés realizar con cosas que incluso podés tener en la casa.

Hoy te compartimos tres ideas que dejarán huella en tu pareja:

1 Cena en casa

Si bien ir a un restaurante, donde habrá buena música y un menú exclusivo, es una excelente idea, no debés perder de vista que ese día casi todos los locales están llenos. Así que mejor elegí un buen plato y esmerate en prepararlo. Si la cocina no es tu fuerte, no importa, buscate un buen tutorial y listo. El escenario también cuenta, así que si la cena es a la luz de las velas,será aún más romántico.

2 Un postre

También podés preparar un dulce detalle a tu amor vos mismo. Podés optar por unos cupcakes, en los que podás dejarle un mensaje expresando lo que sentís. Te garantizo que será una gran sorpresa.

3 Rosas

Nunca pasan de moda. Las floristerías elevan sus precios en esta temporada por cada arreglo. Podés optar por comprar las rosas y hacer vos el arreglo, te quedará a tu gusto y además nadie mejor que vos para saber lo que le gusta a tu pareja.

Las apps del amor

Gracias al smartphone las barreras del lenguaje ya no serán un impedimento para decir “te quiero” a esa persona especial en San Valentín.

En iOS, por un precio en torno a un dólar podemos adquirir la aplicación iAmor, en la que se puede seleccionar cualquiera de las lenguas disponibles con las que puedes expresar esas dos palabras. Los usuarios de Android encontrarán aplicaciones o apps similares en funcionamiento, como es el caso de I Love You, que es gratuita.

Amorómetros

Los famosos termómetros o calculadoras del amor, que determinan el porcentaje de compatibilidad o amor entre una pareja, o entre el usuario y su persona especial, proliferan en las tiendas de aplicaciones.

Los usuarios de Android pueden encontrar algunos como Love Calculator, Prueba de Amor o Love Test, y en iOS se encuentra disponible LoveOMeter.

Todas ellas son gratuitas, por lo que el mayor precio a pagar será el del riesgo a un porcentaje bajo como resultado.

Tarjetas especiales

Aunque muchos puedan preferir el encanto de una felicitación física, entregada en mano o por correo, aquellos que se decanten por la inmediatez y el ecológico ahorro de papel, tienen la opción de enviar tarjetas digitales gracias a muchas apps.

Una de ellas, disponible gratis para iOS, es Valentinx, que incluye un montón de plantillas personalizables con imágenes y marcos románticos.

En Android tenemos algunas similares como San Valentín Enamorados o Tarjetas de San Valentín, que también permite editar fotos y añadirles marcos. Si se prefiere enviar frases de felicitación existe la opción Frases Bonitas de Amor.