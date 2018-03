El espacio de la ex primera dama Michelle Obama

La esposa de Barack Obama dejó la Casa Blanca el 20 de enero de 2017 y, poco después, se puso a escribir sus memorias. El libro ya tiene fecha de salida, el 13 de noviembre, y será publicado en 24 idiomas.

Madre de dos hijas, esposa, primera dama de los Estados Unidos durante ocho años, la única afroamericana en desempeñar esa función es una de las mujeres más icónicas y cautivadoras de la actualidad.

Es Michelle Obama (Chicago, 1964), quien descubre su lado más íntimo en el libro de memorias que se publicará el próximo 13 de noviembre, y que llevará el título de “Becoming” en su edición en lengua inglesa.

La calidad de una gran primera dama

“Escribir `Becoming´ ha supuesto una experiencia profundamente personal. Ha sido la primera vez que he tenido un espacio donde reflexionar de forma honesta sobre la inesperada trayectoria de mi vida”, ha explicado la esposa de Barack Obama, presidente de los Estados Unidos desde 2008 hasta 2016.

Michelle adelanta que en este libro “hablo de mis raíces y de cómo una niña de la zona sur de Chicago encontró su voz y desarrolló la fuerza necesaria para empoderar a otros”.

Publicada en 24 idiomas, en España y Latinoamérica por la editorial “Plaza & Janes”, Michelle Obama se puso a escribir estas memorias al poco de abandonar la Casa Blanca, el 20 de enero de 2017, cuando Donald Trump y su esposa Melania tomaron posesión de la residencia oficial en Washington destinada al presidente de los Estados Unidos.

Durante sus ocho años habitando la Casa Blanca, Michelle Obama fue un referente en la sociedad estadounidense. El papel de Michelle Robinson, su nombre de soltera, como primera dama, fue tan relevante que su esposo llegó a decir de ella en 2013: “Algunos pueden cuestionar la calidad de nuestro presidente, pero nadie cuestiona la calidad de nuestra primera dama”.

Michelle ha dedicado mucho de su tiempo a impulsar la alimentación sana y el ejercicio físico con iniciativas como “Let´s Move” (¡A moverse!), además de su labor más importante: la de “mamá en jefe”, como ha definido al cuidado de sus hijas, Malia y Sasha, de 19 y 16 años respectivamente.

Graduada en Derecho por la Universidad de Harvard, Michelle ha promovido otras campañas, como “Let Girls Learn” (“Dejad que las niñas aprendan”), que le ha llevado por medio mundo. “Me veo en esas niñas. Veo a mis hijas en esas niñas”, reconoció Michelle sobre los millones de chicas que luchan por romper barreras que les impiden acceder a la educación.

Para transmitir estos mensajes, Michelle no ha escatimado medios. Durante sus ocho años como primera dama estadounidense, la hemos visto saltar a la comba, hacer flexiones o bailar el “hula-hoop”, además de participar en las redes sociales.

Célebres fueron las palabras que dirigió a su marido días antes de dejar la presidencia estadounidense en un programa de televisión. “Gracias, Barack por demostrar que no eres un `pato cojo´, sino mi `zorro plateado´”.

No es su primer libro

“Becoming” no será el primer libro escrito por la ex primera dama. En 2012 publicó “American Grown: The Story of the White House Kitchen Garden and Gardens Across America”.

En aquel libro, Michelle explicaba los beneficios de la comida sana y de los alimentos frescos y cultivados en huertos como el que ella misma instaló en una zona de los jardines de la Casa Blanca en marzo de 2009.

Desde la editorial Penguim Random House, que ha adquirido los derechos de “Becoming”, adelantan que en estas memorias Michelle describe sus logros y decepciones en la esfera pública y en la privada, narrando sin ambages la historia de su vida tal y como la ha vivido, con sus propias palabras y a su manera.

“Un relato excepcionalmente íntimo de una mujer de gran moralidad y valía, que una y otra vez ha superado todas las expectativas y cuya historia nos inspira a seguir su ejemplo”, añaden desde la editorial.

Michelle Obama no es la primera dama estadounidense que publica sus memorias. Betty Ford (1918-2011) fue una de las más activas. La esposa de Gerald Ford, presidente desde 1974 hasta 1977, publicó dos autobiografías: “The Times of my Life” (Los momentos de mi vida) en 1978 y “Betty: A Glad Awakening” (Betty: Un agradable despertar) en 1987, en ambas concienciando a la población acerca del sida y el cáncer de seno.

Poco después, en 1989, Nancy Reagan (1921-2016) publicó “Mi Turno”, donde reconocía que se casó con Ronald Reagan –presidente entre 1981 y 1989- ya embarazada.

En 1994, fue Barbara Bush (1925) quien escribió “Barbara Bush, una memoria”, un libro en el que presentaba a su marido (George Bush, presidente entre 1989 y 1993) como un héroe al que siempre apoyó, pero con cuya política no siempre estaba de acuerdo, por ejemplo en temas como el aborto y las armas de fuego.

Conocidas también fueron los dos libros autobiográficos de Hillary Clinton, esposa de Bill Clinton, presidente entre 2009 y 2013: “Living history” (Historia viva: memorias), publicado en 2004, al que siguió “Hard choices” (Decisiones difíciles) en 2014.

Ahora le llega el turno a Michelle Obama que ultima el lanzamiento de “Becoming”. “Espero que mi viaje inspire al lector a encontrar el valor necesario para convertirse en quien desee ser. ¡Estoy impaciente por contar mi historia!”, adelanta la exprimera dama.