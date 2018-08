La reconversión monetaria de Venezuela “es una gran confusión”

Quitar cinco ceros a la moneda oficial, utilizar una criptomoneda como anclaje de precios e incrementar el valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA), forman parte de las medidas que esta semana entraron en vigencia en la economía venezolana.

El diputado opositor y economista venezolano José Guerra explica en qué consisten los cambios impulsados por el gobierno de Nicolás Maduro y vaticina que el déficit fiscal cero, propuesto por el presidente, es una falacia.

¿Cuál es el objetivo de añadir la palabra “soberano” al bolívar como moneda oficial y quitarle 5 ceros a la misma?

El tema del bolívar soberano viene porque en el año 2007-2008 hubo el bolívar fuerte como una sustitución a la moneda del antiguo bolívar. Entonces ya tenemos el bolívar normal, el bolívar fuerte y el bolívar soberano, para renominar la reconversión monetaria que básicamente consiste en quitarle cinco ceros a la moneda.



¿Cuál es el papel que ha jugado la criptomoneda Petro y cómo repercutirá el anclaje a este del bolívar soberano?

La criptomoneda Petro ya no es criptomoneda, porque se está utilizando como unidad de cuenta para marcar unos precios, se está usando como el anclaje; esto significa que todos los precios están referenciados con el Petro. El tema está en que el Petro no es transable, tiene un valor relacionado con el barril de petróleo, pero es un barril de petróleo que está en el subsuelo, no se ha explotado todavía y el petróleo vale 60-65 dólares cuando está colocado en el puerto del destino final, no cuando está en el subsuelo, por lo tanto, no está claro cuál es el anclaje que tiene el Petro.



¿Es lógico que coexistan el bolívar y el bolívar soberano?

La coexistencia del bolívar y el bolívar soberano viene porque hay hiperinflación y no se acuñaron monedas, y no se puede acuñar moneda porque es muy caro, muy pesado su transporte; entonces se está usando el bolívar viejo para poder pagar el autobús, bienes que tienen un valor muy bajo, de ahí la coexistencia.



¿En qué consiste el rediseño a la política fiscal y tributaria?

La política fiscal y tributaria básicamente en Venezuela es la devaluación del Bolívar, que es lo que le rinde más al Gobierno, porque el Estado es el monopolista de la venta de petróleo en el exterior. Entonces, cuando devalúan enriquece el Estado.



¿Cómo afecta a la economía venezolana el incremento del IVA en 4 puntos porcentuales?

Básicamente, con el aumento del IVA en 4 puntos porcentuales el Gobierno espera tener unos ingresos muy altos; además, colocar un impuesto a las transacciones financieras de entre 0 y 2%. El aumento del IVA siempre produce un salto en los precios, aumentan linealmente con el incremento de los puntos porcentuales en los cuales se incrementa el IVA. Esto es natural, porque todo el aumento de la tasa de la lid cuota se refleja rápidamente en el precio.

Desde el punto de vista económico, ¿cuál va a ser el impacto del ajuste de 5,900% en el salario mínimo, que lo llevó de 3 a 180 millones de bolívares?

Este es un tema muy difícil porque el Estado es un gran empleador. Tiene más de 3 millones de empleados, más 3 millones de pensionados; entonces esto afecta la nómina pública. El tema está en cómo lo financia. Por la vía de impuesto no parece ser posible, quiere decir esto que va a recurrir a la maquinita de impresión del Banco Central, con lo cual se van a exacerbar las tendencias inflacionarias. Ya tenemos hiperinflación y todo indica que apunta al 1,000,000% al año, sería la más grande de América Latina dispensando a Nicaragua y Perú, que son los que han tenido las mayores tasas de inflación.

¿En qué consisten las subastas Dicom y cómo queda el bolívar soberano frente al dólar?

Las subastas de Dicom significan que el Gobierno no va a subastar dólares oficiales; este es un mercado entre privados y la moneda va a flotar. El problema está en que no hay dólares y si no hay dólares la moneda va a flotar y claramente se va a depreciar, porque hay mucha gente comprando dólares y poca gente vendiendo dólares. Esto quiere decir que la tasa de cambio se va a depreciar. Hoy, efectivamente, hubo la primera subasta, entre comillas porque nadie sabe cuál es el mercado, dónde está el mercado, los que quieren comprar todo y no pueden comprar. Entonces, ahí sigue la tasa negra marcando la pauta. De hecho, hoy la tasa de cambio Dicom fue 6 millones 27 mil o 602 bolívares fuertes, pero la tasa negra fue de 9 millones; entonces, esto va a seguir mientras sigua la restricción a la compra de divisas.



¿Es real la proyección de Maduro de llegar a un déficit fiscal cero?

El déficit cero es realmente imposible. De los 20 años que tiene esta gente en el Gobierno, solamente dos años lograron superar el déficit fiscal; cuando el precio del petróleo alcanzó 110 dólares. Si con 110 dólares apenas lograron superar el fiscal, con un precio de 60 dólares ahorita, de la cesta venezolana, es imposible que haya equilibrio fiscal; eso quiere decir que se van a seguir financiando con el Banco Central.





¿Cuál es la situación de la empresa privada en Venezuela?

El Gobierno es enemigo de la empresa privada. El socialismo que ellos han definido es contrario, ellos creen en el marxismo leninismo, en una economía estatizada; lo han dicho diez mil veces esto y por eso persiguen, utilizan, y solamente cuando están con el agua al cuello es que recurren a la empresa privada para que los saque del atolladero en que están.

¿Cuál es su apreciación de la reconversión?

La reconversión es una gran confusión, porque hay que dividir todo entre 100 mil y la operación aritmética no es fácil porque es un número impar; además, está el tema del Petro, por lo que hay que hacer dos divisiones, entre 100 mil por una parte y luego llevarlos a Petro por otra. La aritmética no es fácil para la gente, pero al final terminarán adaptándose, como a todas las cosas.