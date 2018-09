Google: anécdotas y cifras alrededor de su 20 aniversario

“Es septiembre de 1998. Y en algún momento de este mes, nace Google. La fecha exacta de la fundación de nuestra compañía está en debate. Google Inc. se estableció legalmente el 4 de septiembre, pero durante más de una década celebramos nuestro cumpleaños el 27 de septiembre, con un Doodle anual, por supuesto”, explica un comunicado oficial de la firma estadounidense, publicado en el blog The Keyword y firmado por Emily Wood.

“Si no estás en Google, no estás en Internet”. Esta frase, que se popularizó cuando el motor de búsqueda fundado por Larry Page y Sergey Brin pasó a ser el buscador más importante de Internet, no se ha pasado de moda. Y eso que ahora, Google es mucho más que un sitio en el que buscar lo que se nos ocurra.

Se ha convertido, veinte años después, en una de las empresas de tecnología más influyentes del sector que ha pasado, de ofrecernos información, a cosechar también la nuestra propia, pese a los recelos de muchos. Aunque recordemos que, en su momento, prometían en sus términos que “nunca harían el mal” con los datos de sus usuarios.

Seguramente, cuando Page y Brin se conocieron en 1995, nunca imaginaron que tres años después Andy Bechtolsheim, cofundador de Sun Microsystems, les expendería un cheque por valor de 100,000 dólares para que pudieran fundar Google Inc. Y, desde luego, mucho menos que su proyecto se convertiría en el titán digital que es ahora.

Por el momento, aunque siguen avanzando en proyectos y récords, podemos quedarnos con algunas curiosidades sobre Google, muchas de ellas ofrecidas por la compañía para dejar claro, una vez más, que son los reyes de Internet.

Datos y curiosidades de una macroempresa

Según datos del ranking BrandZ, realizado por Wpp y Kantar Millward Brown sobre las marcas con mayor valoración del mundo, a partir de los resultados de 3 millones de encuestas y el desempeño financiero de las marcas, Google tiene un valor de más de 300,000 millones de dólares, seguido de cerca por Apple, y muy por encima de Amazon y Microsoft.

- El 95 % de sus ingresos de la compañía que posee más de mil millones de servidores y centros de datos por todo el orbe, provienen de la publicidad.

- Su motor de búsqueda es la página web más visitada del mundo. En él tienen lugar unas 3,500 millones de búsquedas al día, unos 60,000 por segundo, según la empresa especializada en análisis por la Red, Internet Live Stats.

- Aunque el nombre Google sea el que todos conocen, la empresa es realmente subsidiaria de la multinacional Alphabet Inc, de Estados Unidos que, además de internet, software y electrónica; se dedica a salud, biotecnología, comunicaciones, domótica… Todo con la vista puesta en la tecnología.

- “Googleplex” es el nombre que recibe la sede de la compañía ubicada en Mountain View, Santa Clara, California, que tiene una infraestructura de 47.038 m² entre sus cuatro edificios. El lugar es tan grande que dispone de autobuses, así como de servicios de bicicletas gratuitas, para que el personal que allí trabaja pueda llegar hasta los aparcamientos.

- Los directivos de la empresa rechazaron, en el año 2002, la oferta que recibió de Yahoo para su adquisición, por un montante alrededor de 3,000 millones de dólares.

No era una broma

- Como “Gmail”, el servicio de correo electrónico de Google, se lanzó el 4 de abril de 2004, muchos consideraron que era una broma en el “April’s Fools” (Día de los Inocentes). Ahora se calcula que existen aproximadamente 1,400 millones de cuentas en esta plataforma.

- Según datos de la publicación especializada elEconomista.es, la compañía Alphabet (Google) ganó en 2017 cerca de 13,000 millones de dólares, 10.000 millones menos de lo previsto por un gasto excepcional en los impuestos. Pero sus ventas se elevaron un 24% en los tres últimos meses del año, superando los 32,000 millones de dólares. Con lo que la cifra de negocio rozó los 111,000 millones de dólares.

- Actualmente se estima que la compañía maneja en torno a mil millones de fotografías y recursos gráficos, que están disponibles en su motor de búsquedas de imágenes. Y con datos de la compañía en 2017 unos 1.200 millones de imágenes y vídeos se suben diariamente al Google.