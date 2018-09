Los cinco espías cubanos reviven el momento de su captura

Gerardo Hernández mira su reloj: “hace veinte años a esta hora nos interrogaban en celdas del FBI”. Su captura y la de sus compañeros de la “red avispa”, espías para EE. UU. y héroes antiterroristas para Cuba, inició un pulso bilateral solo comparable con el protagonizado por Elián, el “niño balsero”.

“Se nos pidió que traicionáramos nuestros principios, nuestras ideas y que nos pasáramos al otro bando, pero nosotros lo que hacíamos no lo hacíamos por capricho ni por mera aventura (...). Estábamos protegiendo a nuestro pueblo”, recuerda Hernández en declaraciones a Efe.

Cuando en la isla se menciona a “los cinco”, cualquiera sabe que el término se refiere a la mitad de los diez hombres capturados aquel 12 de septiembre de 1998, cuando tras ser descubiertos -”quemados”, en argot de inteligencia- se negaron a cooperar con las autoridades estadounidenses, por lo que fueron juzgados y condenados a largas cadenas, algunas perpetuas.

Cuba siempre ha mantenido que el único fin de la “red avispa” era el de abortar acciones terroristas del exilio contra objetivos cubanos y no espiar objetivos estrictamente estadounidenses.

Hernández, Ramón Labañino, Fernando González, René González y Antonio Guerrero se convirtieron en los “cinco héroes”, el centro de una batalla encabezada por Fidel Castro que se prolongó tres lustros, hasta que dos de ellos cumplieron sus condenas y los otros tres fueron indultados en 2014 por la administración Obama dentro de las negociaciones del “deshielo”.

El pasado miércoles, cuatro de ellos -faltó Antonio Guerrero- protagonizaron en La Habana un emotivo homenaje para conmemorar las dos décadas de su captura y reivindicar de nuevo la “injusticia” de su encarcelamiento y condenas desproporcionadas tras un cuestionado juicio en Miami, epicentro del exilio anticastrista.

En el corazón del Vedado habanero, los homenajeados escucharon canciones inspiradas en sus vidas, desde baladas a una conga, y vieron un audiovisual sobre la campaña por su liberación, que llegó hasta los lugares más recónditos, del Aconcagua a la Antártida, el Coliseo de Roma o el Mundial de Brasil (2014).

En puestos oficiales

Cuatro años después del regreso, sus vidas son muy distintas, y sus días en libertad se desarrollan “insertados en la cotidianeidad de la patria”. Dos de ellos son diputados desde abril y casi todos ocupan cargos destacados en organismos oficiales.

Gerardo es vicerrector del Instituto Superior de Relaciones Internacionales (la escuela de la diplomacia cubana), Fernando González está al frente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, Labañino vicepreside la Asociación Cubana de Economistas, René es vicepresidente de la Sociedad Cultural José Martí y Antonio Guerrero es alto directivo del Ministerio de Construcción.

“Estamos los cinco trabajando en diferentes especialidades, inmersos codo a codo con nuestro pueblo tratando de sacar adelante nuestro proyecto social, tenemos todavía muchos problemas pendientes de solución y con la voluntad de todos los cubanos estamos convencidos de que podemos salir adelante”, afirma a Efe Hernández.

Labañino, mientras, resalta que ahora viven “un día a día libre, feliz porque al fin pudimos ver el sol nuevamente pero también de muchos deberes y muchas obligaciones” porque “cada uno de los cinco está cumpliendo tareas diferente al frente de algunos aspectos de la revolución”.

“Y lo más importante es que seguimos siendo soldados. Soldados de esta revolución, soldados de Fidel, soldados de (el presidente cubano, Miguel) Díaz-Canel y de la patria grande que es América Latina”, apostilla.

El excanciller y expresidente de la Asamblea Nacional Ricardo Alarcón, probablemente el político cubano más implicado en el caso durante años, considera que la liberación de los últimos tres de los “cinco” no se habría producido con Donald Trump, cuyos modos calificó de “barbarie insana y chusma grotesca”.

“Si no estuvieran aquí ahora, no hubieran salido nunca”, recalca el veterano dirigente, quien cree que fue “una victoria de la solidaridad” y no “un regalo, ni una concesión, ni un gesto generoso de nadie, porque no debían haber estado un instante en prisión”.

También recuerda lo mucho que costó negociar la liberación con Obama y con su entonces secretaria de Estado, Hillary Clinton, pues pese a que “son excelentes juristas”, la cuestión “era muy difícil porque era un problema político”.

Estos días “los cinco” también han regresado a la actualidad tras conocerse que hay dos proyectos de películas inspiradas en su historia: una producción canadiense y otra producción francesa en la que participarán la actriz española Penélope Cruz y el mexicano Gael García Bernal.

“Hemos tenido noticias, es muy difícil una historia de tantos años resumirla en una hora y media”, considera Gerardo, aunque cree que los dos son “proyectos serios” y confía en que “sean lo más fiel posible que una película permita a la historia real”

Para Labañino, “hay que ver de qué se trata”, pero “lo importante de esta historia es que triunfó el amor sobre todas las cosas”.