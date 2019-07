James Bond se impone en sus 50 años

Publicado Nov. 3, 2012, 6:39 p.m.

Sean Connery fue el primer actor que interpretó a James Bond en la franquicia cinematográfica de Bond. Thomas Sean Connery nació en Edinburgo, Escocia el 25 de agosto de 1930. Era fisicoculturista y fue elegido para encarnar a Bond en Dr. No, en 1962. La película fue un éxito y derivó en otras 4 cintas más de Bond en los siguientes 5 años. Connery salió después de You Only Live Twice, aunque regresó para una película más, Diamonds Are Forever; después abandonó la serie.