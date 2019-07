En imágenes: Los mejores momentos de los Premios Grammy 2018

Publicado Ene. 29, 2018, 10:44 a.m.

Los Premios Grammy 2018 proclamaron a Bruno Mars como el gran ganador de su 60º edición con los galardones a Canción del año por "That's What I Like", Grabación del año por "24K Magic" y álbum del año por el disco que lleva el mismo nombre.