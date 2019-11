Latinoamérica celebra la paz

América Latina celebraba este sábado la desactivación de una crisis diplomática regional, que a lo largo de la semana enfrentó a Colombia con Ecuador, Venezuela y Nicaragua y amenazaba con escalar el conflicto, luego de que en la Cumbre del Grupo de Rio se logró un consenso.



Los presidentes Álvaro Uribe (Colombia) y Rafael Correa (Ecuador) llegaron a la cumbre que se celebró en Santo Domingo cargados de acusaciones mutuas, con las relaciones diplomáticas rotas y entre despliegue de militares ecuatorianos y venezolanos en las fronteras.



Ecuador exigía una condena a Colombia por haber violado su soberanía en una operación militar contra la guerrilla de las FARC donde murió el número dos de los insurgentes, Raúl Reyes; pero, en forma inesperada, el presidente venezolano Hugo Chávez hizo un llamado a evitar que el conflicto se desbordase.



Atrás quedaron los temores



Los apretones de manos y abrazos, de todos los presidentes protagonistas del enfrentamiento con que se cerró la cumbre, dejó atrás los temores de una peligrosa expansión del choque diplomático y político.



A su regreso a Quito, Correa se felicitó diciendo que "América Latina empieza una nueva era donde primarán los principios, la justicia, el derecho internacional; nunca más el poder sino esa justicia, esos principios y ese derecho internacional".



La crisis se había visto condimentada con las acusaciones lanzadas por Uribe contra Chávez y Correa por supuestos vínculos con la guerrilla colombiana de las FARC, producto de información supuestamente obtenida en la computadora de Reyes, requisada tras la incursión colombiana en territorio ecuatoriano.



Tiempo de reflexiones



Pero en su discurso, el mandatario venezolano afirmó que "es tiempo de reflexiones y acciones, estamos a tiempo de detener una vorágine de la cual pudiéramos arrepentirnos y no sólo nosotros sino nuestros pueblos, hijos y comunidades, no sabemos durante cuánto tiempo".



"El presidente Uribe no debe preocuparse de si Chávez está mandando dólares o armas a las FARC. No lo voy a hacer, nunca lo he hecho, porque quiero la paz", enfatizó el presidente venezolano, quien aprovechó la ocasión para replantear el tema del canje humanitario en Colombia.



Correa, de su lado, aseveró que "estas manos no están manchadas de sangre. Rechazo que mi gobierno haya colaborado con las FARC".



Con un gesto de paz



Y a instancias del anfitrión, el dominicano Leonel Fernández, que pidó terminar la cumbre con un gesto de paz, Correa aceptó: "Con el compromiso de no agredir nunca más a un país hermano y el pedido de perdón, podemos dar por superado este gravísimo incidente", dijo.



Durante su discurso, Chávez anunció que recibió pruebas de vida de rehenes militares y policías de las FARC y pidió a Uribe que le permita ir a buscarlos a Colombia, así como conformar un grupo de países amigos para emprender una negociación con la guerrilla colombiana.



Antes de llegar a República Dominicana, los gobiernos de los demás países latinoamericanos habían movido su diplomacia.



Una reunión extraordinaria en la Organización de Estados Americanos, OEA, en Washington condenó la violación de la soberanía y la integridad territorial de Ecuador, nombró una comisión para investigar los hechos y acordó una reunión de cancilleres para el próximo 17 de marzo.



Al concluir la cumbre, Chávez viajó a La Habana, donde fue recibido por el presidente Raúl Castro. La agenda del mandatario venezolano este sábado en Cuba no se ha dado a conocer.



En Caracas, el ministro del Interior Ramón Rodríguez Chacín, quien ha coordinado recientes liberaciones de secuestrados de las FARC, presentó las pruebas de vida de diez militares y policías colombianos y explicó que la guerrilla pretende intercambiarlos por rebeldes presos.



Rodríguez Chacín dio a entender que la liberación de civiles, entre los que figura la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, de nacionalidad colombiana y francesa, no sería objeto de intercambio.