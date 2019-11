Chávez seguirá trabajando por la liberación de rehenes

El presidente Hugo Chávez seguirá trabajando a favor de la liberación de los rehenes en poder de las FARC, aseguró el sábado el ministro del Interior de Venezuela, Ramón Rodríguez Chacín que le envió un mensaje de aliento a la política Ingrid Betancourt secuestrada en 2002.



Ni "el presidente Hugo Rafael Chávez Frías ni el gobierno de Venezuela, los va a desamparar. Cualquiera sean los obstáculos y las dificultades, seguiremos trabajando por lograr esa libertad", dijo Chacín en un mensaje a los rehenes enviado a través de la radio colombiana Caracol.



En un mensaje que envió a través de la privada radio Caracol a los secuestrados en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, Rodríguez Chacín confió en que éstos podrán "unirse con su familia y que eso contribuya a lograr esa ansiada paz".



"Se necesita mucha fuerza, mucho valor, no pierdan la fe, no pierdan la esperanza, sigan adelante, Dios mediante, pronto ustedes podrán disfrutar de su vida y de todo el futuro que les quede en unión de sus familiares", añadió el ministro tras enviarle un mensaje a Betancourt.



"Ingrid no desmaye, Ingrid tu eres una prioridad para el mundo, por ser mujer, por ser luchadora, por esa imagen que tu representas para todo el mundo. Todos los retenidos, todas las personas en cautiverio son imporantes para nosotros, pero tu como mujer eres un símbolo", enfatizó.



Diez rehenes con vida



El viernes, Chacín reveló la existencia de nuevas pruebas de vida de diez rehenes, militares y policías colombianos, que las FARC entregó a su gobierno para continuar presionando un canje de unos 40 rehenes por 500 guerrilleros presos.



El anuncio fue hecho en Caracas tras la cumbre del Grupo de Río en Santo Domingo, que puso fin a una crisis diplomática entre Venezuela, Colombia, Ecuador y Nicaragua.



En el grupo cuyas pruebas de vida fueron presentadas por Chacín está el soldado colombiano Pablo Moncayo, rehén de la guerrilla desde diciembre de 1997, cuyo padre realizó una caminata de Bogotá a Caracas de más de mil 400 kilómetro entre diciembre y enero para exigir el canje humanitario.