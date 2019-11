Correa pide una "OEA sin EEUU"

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, planteó el sábado la creación de una nueva "OEA sin Estados Unidos", al denunciar las presiones de Washington a favor de Colombia en el seno del organismo durante la crisis diplomática en la que se involucró Venezuela.



"Necesitamos una OEA conformada sólo por países de la región, es decir, una organización de estados latinoamericanos y ese bien podría ser el Grupo de Rio", dijo el mandatario en su programa semanal de radio.



Correa justificó la propuesta aduciendo la lentitud con la que manejó el tema la Organización de Estados Americanos, OEA, con respecto a la rapidez del Grupo de Rio para adoptar una resolución que puso fin al conflicto por el ataque colombiano contra las FARC en Ecuador.



Presiones de Washington



"Uno de los problemas de que la OEA no avance más rápido son los Estados Unidos, hablemos claro, que quería bloquear todo intento de resolver este problema de Ecuador", afirmó.



Según Correa, varios presidentes le contaron que "habían recibido presiones" de Washington "para que no se metieran en el asunto y dijeran que era un problema bilateral cuando era un problema multilateral".



Ecuador rompió relaciones diplomáticas con Colombia por una incursión militar que dejó una veintena de muertos en suelo ecuatoriano, incluido el número dos de las FARC, Raúl Reyes, decisión en la que fue secundado por Caracas y Managua.



No obstante, en la cumbre del Grupo de Rio que concluyó el viernes en Santo Domingo los países dieron por terminada la crisis al emitir una declaración en la que Colombia pidió perdón y se comprometió a no incursionar nunca más en otra nación.