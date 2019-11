Comisión de la OEA viajará Ecuador y Colombia

Una comisión diplomática de la OEA viajará el domingo a Ecuador y el lunes llegará a Colombia, para reunir información sobre la crisis bilateral -ya desactivada- que enfrentó a estos países y remitirla a los cancilleres de la región, informó el organismo en un comunicado difundido el sábado.



En momentos en que el presidente ecuatoriano Rafael Correa pidió la creación de una "OEA sin Estados Unidos", y un día después de que Colombia y Ecuador dieran por zanjado el enfrentamiento diplomático por un operativo militar colombiano en territorio ecuatoriano, la comisión de la OEA desarrollará la misión que le fue encomendada previo a la resolución de la crisis.



La comitiva, encabezada por el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, responde al mandato del Consejo Permanente de la entidad, que el miércoles resolvió encomendarle a esta comisión que reúna datos sobre el operativo militar colombiano que terminó con la vida del número dos de las FARC, Raúl Reyes, en territorio ecuatoriano el pasado sábado y que llevó a la ruptura de relaciones diplomáticas de Quito con Bogotá.



La comisión deberá remitir la información a una reunión extraordinaria de consulta de cancilleres, prevista en Washington para el 17 de marzo próximo, aunque la crisis fue dada por superada el viernes en una cumbre del Grupo de Río que tuvo lugar en Santo Domingo.



Allí, los presidentes Correa de Ecuador y Alvaro Uribe de Colombia se saludaron con un apretón de manos para poner punto final al diferendo.



También el presidente venezolano, Hugo Chávez, quien había ordenado la expulsión de los diplomáticos colombianos de Venezuela y la movilización de tropas a las fronteras al igual que Ecuador, dio por finalizado el episodio saludando a Uribe.



El mandatario Daniel Ortega que el jueves rompió relaciones con Colombia en solidaridad con Ecuador, las restableció el viernes, tras saludarse con Uribe durante la cumbre de República Dominicana.



La comisión de la Organización de Estados Americanos, OEA, que visitará Colombia está integrada también por el presidente del Consejo Permanente, Cornelius Smith, y los embajadores de Argentina Rodolfo Gil, de Brasil Osmar Chohfi, de Panamá Arístides Arroyo, y de Perú María Zavala, así como dos funcionarios técnicos de la organización, señaló la nota de prensa.



Un representante del gobierno de México, que ejerce la secretaría pro témpore del Grupo de Río está invitado a participar de las actividades de la comisión, que viajará el lunes en la noche a Bogotá, donde iniciará sus trabajos el martes y permanecerá hasta el miércoles.



Los diplomáticos viajarán en un avión proporcionado por Brasil. La OEA no detalló qué actividades realizarán en Ecuador y Colombia más allá de reunirse con los mandatarios de ambos países, o si visitarán el lugar del incidente.



Correa planteó el sábado en su programa de radio la creación de una nueva "OEA sin Estados Unidos", al denunciar presiones de Washington a favor de Colombia en el seno del organismo durante la crisis diplomática.



"Necesitamos una OEA conformada sólo por países de la región, es decir, una organización de estados latinoamericanos y ese bien podría ser el Grupo de Rio", señaló el mandatario.



Correa justificó la propuesta aduciendo la lentitud con la que manejó el tema la OEA, que quedó paralizada por falta de acuerdos sobre el texto de una resolución la noche del martes y tuvo que extender por una jornada sus deliberaciones para lograr un consenso que no obstante fue criticado por Nicaragua y Venezuela.



"Uno de los problemas de que la OEA no avance más rápido son los Estados Unidos, hablemos claro, que quería bloquear todo intento de resolver este problema de Ecuador", afirmó Correa.



Estados Unidos fue el único país que en el seno del Consejo Permanente de la OEA, reunido de forma extraordinaria el martes y miércoles en Washington, dio su apoyo a Colombia.



La OEA reconoció que hubo una violación del territorio ecuatoriano por parte de Colombia, pero no condenó explícitamente las acciones de Bogotá, como Quito y el presidente Rafael Correa demandaron desde un principio.