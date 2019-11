Chávez en Cuba con madre de Betancourt

LA HABANA/AFP



El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se encuentra en Cuba con la madre de la política colombo-francesa Ingrid Betancourt, rehén de la guerrilla de las FARC, tras participar en Santo Domingo en la Cumbre del Grupo de Río que resolvió la crisis entre Colombia y Ecuador.



Chávez y Pulecio, en compañía de la senadora colombiana Piedad Córdoba, fueron recibidos la noche del viernes por el presidente Raúl Castro en el aeropuerto internacional de La Habana.



“El presidente Chávez llegó a Cuba invitado por el presidente del Consejo de Estado, Raúl Castro, y se reunió anoche con él. Hoy sostendrán también otras reuniones de trabajo”, declaró el canciller cubano, Felipe Pérez Roque, en rueda de prensa.



Pérez Roque dijo que Chávez se reunirá con otras personalidades que no precisó, aunque se da por descontado que visitará a su amigo Fidel Castro en el lugar donde convalece de la enfermedad que lo llevó a renunciar en febrero a la Presidencia.





Recibidos por las más altas autoridades

Raúl Castro, designado sucesor de su hermano el 24 de febrero, saludó con abrazos a Chávez, Pulecio y Córdoba, quienes también fueron recibidos por el vicepresidente Carlos Lage, Pérez Roque y el vicecanciller Bruno Rodríguez, según las imágenes de la televisión estatal.



Pulecio y Córdoba acompañaron el viernes a Chávez en el mismo recinto donde se desarrolló la Cumbre que resolvió la crisis desatada hace una semana por la incursión en territorio ecuatoriano de militares colombianos, que mataron al número dos de las FARC, Raúl Reyes.



Según el grupo rebelde, Reyes buscaba una reunión con el presidente francés Nicolás Sarkozy, para resolver la situación de Betancourt, en momentos en que fue abatido.



Chávez y Córdoba mediaban en busca de un acuerdo entre Bogotá y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) --principal guerrilla que opera en ese país-- para un canje humanitario, pero el presidente colombiano Álvaro Uribe dio por terminada su misión en noviembre pasado.





Trabaja a favor de los rehenes

El viernes, el ministro del Interior de Venezuela, Ramón Rodríguez Chacín, dijo que Chávez sigue trabajando por la liberación de Betancourt, ex candidata presidencial secuestrada en febrero de 2002 y quien encabeza un grupo de 40 rehenes que las FARC pretenden canjear al gobierno colombiano por 500 rebeldes presos.



Las autoridades cubanas no informaron el objetivo de la presencia de Pulecio en Cuba, país que se declara en favor de una salida pacífica al conflicto colombiano, ha sido sede para diálogos entre Bogotá y el rebelde Ejército de Liberación Nacional (ELN) y albergó al “canciller” de las FARC, Rodrigo Granda, en busca de facilitar el pacto humanitario.



Durante esta semana, Fidel Castro escribió cuatro artículos referidos a la crisis entre Ecuador y Colombia, a la que también se sumaron Venezuela y Nicaragua; pero en ninguno culpó al gobierno de Uribe, sino que responsabilizó al gobierno del presidente George W. Bush.



En un editorial de este sábado, Fidel Castro, de 81 años, dijo que Estados Unidos fue “el único perdedor” de la crisis, pues --según él-- pretendía provocar una guerra entre latinoamericanos.



“A pesar de las profundas diferencias ideológicas y tácticas, todos (los presidentes) brillaron”, subrayó el ex presidente cubano sobre la Cumbre del Grupo de Río.