España a las urnas, de luto, por atentado ETA

MADRID/ AFP



Unos 35 millones de votantes españoles podrán acudir hoy domingo a las urnas conmocionados por el asesinato del ex concejal socialista Isaías Carrasco, atribuido a ETA, que enlutó ayer sábado la jornada de reflexión previa a los comicios generales.



“La voluntad de los ciudadanos es siempre más fuerte que la barbarie terrorista. Por eso todo está preparado para celebrar mañana (hoy) las novenas elecciones generales desde la aprobación de la Constitución” en 1978, declaró el secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, en referencia a Carrasco.



La propia hija del ex edil asesinado llamó a los españoles a votar durante una concentración de repulsa al asesinato ante el ayuntamiento de Mondragón (País Vasco, norte), similar a las que tuvieron lugar en todos los ayuntamientos vascos.



“Los que quieran solidarizarse con mi padre y con nuestro dolor, que acudan a votar este domingo (hoy), para decir a los asesinos que les vamos a ganar”, afirmó Sandra Carrasco.





No amedrentarse, señala obispo

En estos términos se expresó el obispo de San Sebastián, Juan María Uriarte, que llamó a que hoy domingo nadie se sienta “amedrentado” ni “doblegado” tras el atentado, en un multitudinario funeral tras el cual los restos de Carrasco fueron incinerados.



El asesinato de Carrasco, tiroteado cuando salía el viernes de su casa, ha sido interpretado en España como un intento de ETA de “interferir” en los comicios, según el presidente del gobierno socialista español, José Luis Rodríguez Zapatero, que aspira a la reelección.



Pero “ETA está derrotada y no conseguirá nada”, afirmó el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que recordó que los comicios no se retrasaron hace cuatro años cuando tres días antes se produjeron los atentados islamistas de Madrid del 11 de marzo de 2004 con 191 muertos.



En cambio, el ministro del Interior confirmó que se mantiene la “alerta máxima antiterrorista”.





Casi 90 mil policías a las calles

Unos 87,000 efectivos policiales vigilarán hoy domingo el desarrollo de los comicios, cuyos primeros resultados oficiales tras el cierre de los colegios electorales a las 20H00 locales se conocerán cuando “dispongamos de datos significativos”, adelantó Moraleda.



Zapatero es, según los últimos sondeos conocidos, el favorito para ser reelegido por cuatro años más al frente del gobierno, con cuatro puntos de ventaja frente a su principal rival, el presidente del Partido Popular (PP, derecha), Mariano Rajoy.



El jefe del gobierno español finaliza de luto una legislatura que también empezó de duelo en 2004 con los atentados islamistas contra cuatro trenes suburbanos madrileños, aunque es poco probable que en esta ocasión se dé el vuelco electoral que favoreció entonces a los socialistas.



Según expertos consultados por la AFP, el asesinato de Carrasco no debería tener un impacto significativo sobre los resultados de los comicios, que han de renovar los 350 escaños del Congreso de los Diputados y 208 de los 264 escaños del Senado.



“La gente tiene su voto decidido”, dijo el periodista vasco y director de la revista Cambio 16, Gorka Landaburu, quien consideró que “lo bueno es que todos los partidos están dando un mensaje de unidad”.



Un mensaje de unidad que no por ello deja de traslucir la falla que separa a socialistas y conservadores, plasmado en el episodio vivido en la capilla ardiente del ex edil asesinado, tras una legislatura marcada por la crispación en materia antiterrorista.



El líder de los socialistas vascos, Patxi López, pidió el viernes a Rajoy que deje de decir que los socialistas “traicionan a las víctimas” del terrorismo, en respuesta a las afirmaciones hechas por el líder conservador durante uno de los debates televisados con Zapatero, al que acusó de “agredir a las víctimas”, publicó la prensa española.



Durante la legislatura pasada, el PP criticó con fuerza el intento de negociación del gobierno socialista para poner fin a ETA, aunque también entabló conversaciones estando en el gobierno, y durante la campaña advirtió de la posibilidad de que un nuevo ejecutivo socialista vuelva a intentarlo.