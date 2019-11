Ecuador tomará tiempo para retomar relación

QUITO/ AFP



Ecuador se tomará su tiempo y coordinará con Venezuela antes de retomar la relación diplomática con Colombia, anunció este sábado el presidente Rafael Correa, quien en cambio consideró “muy difícil” recuperar la confianza con su colega colombiano, Álvaro Uribe.



“La reanudación de relaciones, pues bueno, vamos a conversar, vamos a hacer un cronograma, tomará todavía un poco de tiempo”, dijo Correa a su regreso de la cumbre del Grupo de Río, en Santo Domingo.



Allí puso fin al conflicto en el que se involucraron Venezuela y Nicaragua recibiendo, con gesto duro, las excusas y el estrechamiento de manos de Uribe, una imagen que estamparon todos los periódicos ecuatorianos.



El presidente presentó su balance de los siete días de tensión política y militar con Colombia tras el bombardeo contra las FARC en Ecuador, destacando que si bien la crisis quedó superada, las relaciones aún deberán esperar un tiempo para normalizarse.



En ese sentido, afirmó que no será desleal con el presidente Hugo Chávez y “coordinará con Venezuela y verá un cronograma” antes de enviar nuevamente a su embajador a Bogotá.



Correa anunció que “mantendrá las relaciones por el beneficio de los pueblos”, pero que será muy difícil recuperar la confianza con Uribe, que lo señaló de tener tratos con las FARC apoyado en las supuestas pruebas que halló en un computador del abatido jefe rebelde Raúl Reyes.



Junto con Reyes, el número dos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), murieron una veintena de personas, entre ellas unos cinco mexicanos que al parecer se encontraban en el sitio al momento del ataque militar.



“La confianza es como un cristal: se rompe y es muy difícil, imposible reconstruirlo. Confiar nuevamente en el presidente Álvaro Uribe, con todo respeto al pueblo colombiano, va a ser muy difícil”, sostuvo el jefe de Estado.



No obstante, no dejó de destacar la resolución de la crisis, agradeció las gestiones de sus colegas latinoamericanos y volvió a desmentir las acusaciones de Bogotá que lo relacionan con las FARC.





EU presionó en OEA a favor de Colombia

También se refirió a la posición de Estados Unidos a favor de Colombia en la OEA, y aseguró que varios presidentes le comentaron las presiones que recibieron “para que no se metieran en el asunto y dijeran que era un problema bilateral cuando era un problema multilateral”.



“Uno de los problemas de que la OEA no avance más rápido son los Estados Unidos, hablemos claro, que quería bloquear todo intento de resolver este problema de Ecuador”, afirmó.



Y planteó entonces una nueva Organización de Estados Americanos sin Washington, que según él pudiera surgir del Grupo de Río.



“Necesitamos una OEA conformada sólo por países de la región, es decir, una organización de Estados latinoamericanos, y ese bien podría ser el Grupo de Río”, señaló el mandatario en su programa semanal de radio.



Correa justificó la propuesta aduciendo la lentitud con la que manejó el tema la OEA con respecto a la rapidez del Grupo de Río para adoptar una resolución en la que Colombia pidió perdón comprometiéndose además a nunca más incursionar en otro territorio.



“América Latina empieza una nueva era donde primarán los principios, la justicia, el derecho internacional; nunca más el poder”, añadió.



Correa recibirá hoy domingo al jefe de la OEA, José Miguel Insulza, quien junto con embajadores de Argentina, Bahamas, Brasil, Panamá y Perú, recorrerá la zona de la incursión y emitirán un informe a los cancilleres del organismo, que revisarán el tema el 17 de marzo.