Mundo al Dia

Disuelven gobierno en Serbia; convocan a nuevos comicios

BELGRADO/AP

El primer ministro de Serbia, Vojislav Kostunica, ordenó la disolución del gobierno y convocó a nuevas elecciones. Kostunica acusó a ministros pro occidentales de no haber apoyado sus esfuerzos para preservar a Kosovo como parte de Serbia. El primer ministro serbio ha señalado que su país no puede unirse a la Unión Europea a menos que la organización cancele el reconocimiento de la independencia de Kosovo. Partidos de la coalición gubernamental que respaldan el ingreso en la UE han señalado que el futuro de Serbia en el bloque de naciones no puede depender del status de Kosovo. Kostunica dijo que convocará a una sesión del gobierno a fin de realizar comicios generales el 11 de mayo.



Dan de alta a Margaret Thatcher

LONDRES/AP

La ex primera ministra británica Margaret Thatcher pasó la noche en un hospital de Londres para someterse a exámenes médicos y regresó a su hogar este sábado. Thatcher, a quien llevaba del brazo un miembro del personal del hospital St. Thomas, saludó a los fotógrafos antes de ascender a un automóvil. Había sido llevada al establecimiento cuando sintió que se desvanecía. La ex líder conservadora de 82 años se sintió mal durante la cena con amistades en el centro de Londres, dijeron su secretario privado Mark Worthington y su hija Carol.



Chile vende dos fragatas a Ecuador

SANTIAGO DE CHILE/AP

Los gobiernos de Chile y Ecuador oficializaron la venta a ese país de dos fragatas del tipo Leander por un monto que alcanzaría a los 24 millones de dólares. La ceremonia de traspaso de las dos naves se realizó el viernes en la base naval de Talcahuano, a unos 500 kilómetros al sur de esta capital. Los contratos fueron firmados por los ministros de Defensa de Chile, José Goñi, y de Ecuador, Wellington Sandoval. La venta de las fragatas fue convenida hace unos meses luego que Chile diera de baja las naves, reemplazadas por otras recientemente compradas a Inglaterra y Holanda.



Otro funcionario recibe paquete con ácido en Austria

VIENA/AP

Un cuarto funcionario en el oeste de Austria recibió un paquete que contenía ácido, pero no resultó lesionado al abrirlo, dijeron las autoridades este sábado mientras ampliaban su investigación sobre los misteriosos ataques a políticos en esa zona. Alois Lissl, director de seguridad pública en la provincia de Alta Austria, dijo a la prensa que el paquete con ácido --despachado al igual que los otros desde Lemania-- fue entregado el viernes por la tarde a un administrador no identificado en la ciudad de Raab. El administrador abrió el paquete pero no resultó lesionado por el líquido corrosivo que contenía, precisó Lissl.



Soldados mexicanos confiscan armas y drogas en Tijuana

TIJUANA, MÉXICO /AP

Decenas de fusiles de asalto, algunos con acabados de lujo, granadas, marihuana y chalecos blindados con insignias policiales fueron incautados el viernes por los soldados que sostuvieron un tiroteo breve con tres hombres en la ciudad de Tijuana en la frontera con Estados Unidos, dijeron las autoridades. Los tres hombres, de entre 25 y 33 años, que participaron en el tiroteo fueron arrestados, indicaron. Nadie resultó herido en el tiroteo con los tres sospechosos que se escondían en una casa del distrito de La Mesa, dijo a la prensa el general del ejército Aponte Polito. Las fuerzas armadas incautaron 91 fusiles de asalto --algunos con culatas de oro y marfil--, 18 granadas, chalecos antibalas y más de 400 kilos (880 libras) de marihuana, añadió.



OEA enviará 50 observadores a Paraguay

ASUNCIÓN/AFP

La Organización de Estados Americanos (OEA) enviará a Paraguay 50 observadores para las elecciones generales del 20 de abril, anunció este sábado en la capital paraguaya la ex canciller colombiana María Emma Mejía (1996/98), quien encabezó una delegación del organismo. Los observadores arribarán a Paraguay varios días antes de los comicios y permanecerán “hasta la proclamación de quien sea elegido o elegida próximo presidente de este país”, dijo a los periodistas la ex jefa de la diplomacia colombiana. La señora Mejía formuló el anuncio tras concluir una misión con representantes del organismo continental que mantuvieron reuniones con autoridades electorales paraguayas y candidatos presidenciales.



OTAN y Rusia negocian paso de material bélico hacia Afganistán

AZERBAIYÁN/AFP

La OTAN y Rusia están cerca de alcanzar un acuerdo para el traslado aéreo y terrestre por territorio ruso de material bélico para las fuerzas internacionales desplegadas por esa organización en Afganistán, aseguró este sábado un responsable de la Alianza.



“Creo que estamos haciendo verdaderos progresos por llegar a un acuerdo”, manifestó el representante de la OTAN para el Cáucaso y Asia Central, Robert Simmons, de viaje en Azerbaiyán. Simmons negoció sobre este asunto esta misma semana con dirigentes rusos en Moscú y aseguró que las conversaciones continuarán próximamente en la sede de la OTAN en Bruselas.



Las dos partes podrían alcanzar el acuerdo antes de la cumbre OTAN-Rusia que se celebrará el cuatro de abril en Bucarest, para que pueda ser firmado por el secretario general de la OTAN, Jaap de Hoop Scheffer, y por el presidente ruso, Vladimir Putin.