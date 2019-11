18 muertos al chocar un tren con un autobús en Argentina

Al menos 18 personas murieron y 47 resultaron heridas este domingo cuando un autobús fue arrollado por un tren en la ciudad bonaerense de Dolores, 212 kilómetros al sur de Buenos Aires, informó la policía y fuentes hospitalarias.



El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Claudio Zin, dijo que la policía le reportó 18 muertos hasta el momento y que entre los heridos hay muchos en estado grave, según declaró a Radio 10.



"Es una catástrofe", afirmó Zin, quien confirmó que los dos conductores del autobús, que resultaron ilesos, permanecen bajo arresto e incomunicados.



Según testigos, el accidente se produjo a las 02H00 locales de este domingo (04H00 GMT) cuando el autobús, con turistas que regresaban a la capital argentina desde el balneario de Mar de Ajó (300 kilómetros al sur), intentó cruzar el paso ferroviario con las barreras bajas.



Gritos y oscuridad



"Se escuchó un golpe fuerte, un sacudón y luego muchos gritos, todo estaba a oscuras, había muchos chiquitos (niños) solos y mucha gente mayor herida. La barrera estaba baja y quedó rota", relató uno de los pasajeros del tren que se identificó como Alejandro al canal de cable Todo Noticias.



"Es una tragedia de una magnitud desgarradora, la provincia y la nación están de duelo", dijo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, que acudió al lugar junto al ministro Zin.



Tremenda irresponsabilidad



Consultado sobre los responsables del accidente el gobernador consideró que "la señal con la barrera baja es una prueba muy contundente" contra el conductor del autobús.



"Fue una tremenda irresponsabilidad, los responsables tendrán el máximo castigo", prometió Scioli al revelar que una pasajera del autobús "alertó a los gritos al chofer que las barreras estaban bajas".



Roberto Capiel, director del Hospital de Dolores, confirmó que en ese centro hay "ocho heridos graves, dos con politraumatismo de cráneo y riesgo cierto de vida".



"Fue una hecatombe, no sabía a quien ayudar, había gritos y encontré a un niño al que le faltaba una pierna y yacía en un zanjón, desnudo", relató Héctor López, vecino del lugar que acudió al auxilio de las víctimas.



El impacto arrancó un tramo de vía férrea y el tránsito automotor sobre la ruta provincial 63, de gran tráfico en la temporada turística en el verano austral, permanecía interrumpido.



La mayoría de los que murieron viajaba en el autobús, un vehículo de doble piso que llevaba 61 pasajeros. Quince de los fallecidos murieron en el momento del accidente y otros tres murieron mientras recibían atención médica.



Aplastados por el autobús



Una jóven de 20 años murió aplastada por el autobús cuando aguardaba en una motocicleta para cruzar el paso ferroviario, informó la policía.



"La chica había finalizado su labor en un local gastronómico y aguardaba frente a las barreras bajas (del paso a nivel), pero fue aplastada por el autobús que quedó partido al medio", dijo el inspector policial Máximo Camarena.



Funcionarios de la empresa ferroviaria Ferrobaires, bomberos y policías trabajaban para despejar la zona.



Los servicios ferroviarios a la costa atlántica de la provincia permanecerán cancelados al menos hasta el martes, informó la empresa Ferrobaires.



"Los conductores de la locomotora vieron venir al micro, atravesó con barreras bajas y los maquinistas no pudieron frenar", dijo a la prensa un portavoz de la empresa que no se identificó.



"El paso a nivel tiene todas las normas de seguridad, las barreras se accionan automáticamente 800 metros antes del paso del tren, la alarma estaba sonando y titilaban las luces rojas" de alerta al tránsito vehicular, aseguró.