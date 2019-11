Fin de la crisis latinoamericana: un éxito a medias para Chávez

La crisis diplomática que involucró a Colombia y sus vecinos terminó ofreciendo un éxito a medias al presidente venezolano Hugo Chávez, actor clave de la reconciliación, en una región en la que su campaña anti estadounidense y su acercamiento a las FARC no logran consenso.



Luego de alimentar el fuego durante una semana, este orador efervescente selló la paz entre Colombia y Ecuador con una intervención llena de mesura en la Cumbre del Grupo de Rio, el viernes pasado en Santo Domingo.



"No se puede negar que Chávez tuvo un papel importante y que su actitud fue clave en el desenlace de la crisis", explicó Carlos Romero, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela, UCV, en una entrevista.



Relación de Chávez con la FARC



Sin embargo, el experto en relaciones internacionales, indicó que "su acercamiento con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) generó muchas dudas".



Chávez guardó un minuto de silencio por el jefe de las FARC, Raúl Reyes, a quien calificó que "guerrillero coherente", luego de su muerte el 1 de marzo en una incursión de fuerzas militares colombianas al territorio de Ecuador.



Además, acusó al "imperio norteamericano y sus lacayos", en alusión a Estados Unidos y al presidente colombiano Álvaro Uribe, de querer implantar una "colonia".



"Esa retórica no funciona en la región, la mayoría de los países no quieren ser etiquetados, ni alineados con Estados Unidos, o como anti-imperalistas", subrayó Romero, al citar los casos de los presidentes de Brasil Luiz Inacio Lula da Silva, o de Chile, Michelle Bachelet, ambos de izquierda.



Sólo el presidente Daniel Ortega siguió los pasos del mandatario ecuatoriano Rafael Correa al romper relaciones diplomáticas con Colombia, país tradicionalmente aliado a Estados Unidos.



Los 34 países de la Organización de Estados Americanos, OEA, en cambio, se resistieron a condenar explícitamente a Colombia, en una resolución que solamente reconoció la "violación a la soberanía" de Ecuador.



Jugada política



Edmundo González Urrutia, director del Centro de análisis diplomáticos y estratégicos, de Caracas, consideró de su lado que "Chávez hizo una jugada política muy hábil al desactivar la crisis, pero nos quedamos con los problemas de fondo".



"El riesgo de nuevos incidentes sigue existiendo" en la zona fronteriza, donde operan la guerrilla, los paramilitares y el hampa común, alertó este ex embajador venezolano.



Chávez no renunciará a ser mediador



En ese escenario permanece como tema candente el de los rehenes de las FARC. Chávez ha conseguido hasta ahora la liberación de seis secuestrados y no parece tener intenciones de renunciar a su papel de mediador, pese a que las autoridades colombianas lo cesaron de esa función en noviembre pasado.



Para el analista Luis Vicente León, de la empresa encuestadora Datanálisis, el presidente venezolano "se convirtió en imprescindible en el tema de los rehenes. Pero a él le favorece sólo el papel de negociador".



"En su propio país, la gente no quiere a las FARC y no le gusta la simpatía que tiene su presidente hacia ellas", dijo León.



De tanto centrarse en la audiencia internacional, "Chávez puede colocarse en peligro en casa", subrayó León, quien recordó que el presidente venezolano sufrió en diciembre pasado su primera derrota electoral en nueve años en el poder, cuando fue rechazada en referendo una reforma socialista a la Constitución.