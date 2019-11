Desarticulan complot

BEIJING / AFP

La policía china mató a varios presuntos terroristas que pensaban atacar las olimpiadas de Beijing, mientras que los tripulantes de un avión lograron evitar que fuera estrellada su aeronave, un caso separado ocurrido la semana pasada, dijeron ayer domingo las autoridades.



El líder comunista Wang Lequan, máximo representante del partido en la región occidental de Xinjiang, dijo que el material confiscado en el allanamiento del 27 de enero en la capital regional de Urumqi, descubrió una conjura para “sabotear específicamente el comienzo de las olimpiadas de Beijing”.



“Su objetivo fue muy claro, dijo Wang a los periodistas en Beijing. Informaciones anteriores sobre la redada no mencionaron los objetivos olímpicos.





Vigilancia antiterrorista desde año pasado

China ha incrementado su vigilancia antiterrorista antes de las justas de agosto. El máximo jefe policial del país dijo el año pasado que el terrorismo es la mayor amenaza que encara la máxima gala deportiva del planeta.



El allanamiento y el incidente del avión fueron mencionados durante una reunión de los delegados de Xinjiang al encuentro anual del parlamento centrada en parte en el terrorismo.



El incidente del avión ocurrió el viernes, poco después que la aeronave de China Southern Airlines despegó rumbo a la ciudad occidental de Urumuqi, a las 10:35 a.m., dijo Nur Bekri, gobernador de la provincia de Xinjiang.



“Por lo que sabemos, fue un intento de estrellar el avión”, indicó Bekri.



El gobernador dijo que la tripulación logró realizar un aterrizaje de emergencia en la ciudad occidental de Lanzhou sin daños ni heridos. No dio más detalles.



Las fuerzas de seguridad chinas combaten desde hace años la violencia secesionista de los yugures de Xinjiang, una minoría musulmana de origen turco, cultural y étnicamente distinta de la mayoría china.



China sostienen que la mayor amenaza terrorista la plantea el Movimiento Islámico del Turkemistán Oriental. El grupo es considerado una organización terrorista tanto por las Naciones Unidas como por Estados Unidos. El Turkemistán Oriental es el nombre dado por los secesionistas a Xinjiang.