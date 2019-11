Admiten a Reyna como embajador de Honduras en ONU

NUEVA YORK / AP

Jorge Arturo Reina, ex ministro de dos presidentes hondureños y ex Rector de la Universidad Nacional Autónoma, que aspira a ser presidente de su país, fue admitido como Embajador ante las Naciones Unidas por su país, después que recibió visa diplomática de Estados Unidos, que se la había negado por supuesta vinculación terrorista.



Reina, hermano del presidente Carlos Roberto Reina, que gobernó de 1994 a 1998, negó toda asociación con terroristas, y dijo haber padecido en carne propia el terrorismo --presumiblemente por el cubano Luis Posada Carriles, a quien se acusa de haber destruido un avión cubano--, y afirmó que está dispuesto a colaborar para aclarar por qué alguna vez Estados Unidos lo vetó.



“Nunca he podido saber, a ciencia cierta, cuál fue el motivo verdadero para la inelegibilidad” de la visa, dijo Reina a la Associated Press el domingo, dos días después de presentar las cartas credenciales. “Exijo una investigación a fondo sobre la falsa imputación” de supuesto vínculo terrorista, y “estoy dispuesto a colaborar, y solicito que se investigue si es cierto o no que alguna vez haya estado vinculado a organizaciones terroristas”.





La explosión de los años 80

Reina, quien indicó que vino con visa diplomática “sin ninguna restricción de movilidad”, hizo un recuento detallado del incidente que lo malquistó con Estados Unidos: una explosión en los años 80 en un restaurante frecuentado por soldados estadounidenses estacionados en la base de Palmerola, en Honduras.



“Jamás participé directa ni indirectamente en atentado alguno”, agregó. Dijo que invitado por el Club Rotario a dar una charla en Siguatepeque, cercana a la ciudad de Comayagua donde está la base, “expresé mi oposición al entrenamiento en Honduras de soldados salvadoreños, ya que en 1969 habían invadido Honduras, y además teníamos pendiente la delimitación de la frontera”.



Calificó, asimismo, de “error histórico” que Honduras se involucrase en los conflictos internos de El Salvador, como también de Guatemala y Nicaragua, donde en ese entonces se libraban cruentas guerras civiles.



“Nuestro gobierno está involucrándonos en guerras ajenas que los hondureños no queremos”, afirmó Reina. “Esa fue la bomba que yo puse, una bomba política que se escuchó en todo el país y encendió la conciencia patriótica y pacifista de Honduras”.