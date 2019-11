Mundo al Dia Jorge Eduardo Arellano

Cifra de mujeres asesinadas en Guatemala en 2008 subió a 70

GUATEMALA / AFP

La cifra de mujeres asesinadas en Guatemala en 2008 se elevó a 70, con el hallazgo ayer domingo de los cuerpos calcinados de tres mujeres en el departamento de Escuintla, informó un vocero del cuerpo de Bomberos Municipales. Con el hallazgo de los cuerpos del sexo femenino en esta localidad, a 136 kilómetros de Ciudad de Guatemala, asciende a 70 el número de mujeres asesinadas en lo que va de 2008, aseguró el funcionario municipal Wilmer Quintanilla. “Los cuerpos, localizados en terrenos de una finca del departamento de Escuintla, estaban totalmente calcinados, y por lo mismo no han podido ser identificados”, dijo el funcionario a noticieros radiales.



OEA envía observadores a Bolivia por crisis política

LA PAZ / AP

Una misión de la OEA llegará a Bolivia el miércoles para observar la situación del país en momentos en que la reforma constitucional y las demandas de autonomía de regiones opositoras ahondaron la confrontación política, confirmó ayer domingo el canciller David Choquehuanca. El funcionario dijo que la misión estará presidida por el ex canciller argentino Dante Caputo, representante personal del Secretario General de la Organización de Estados Americanos, OEA, José Miguel Insulza. El propósito es que la misión tenga “una visión imparcial sobre la democracia boliviana”, dijo Choquehuanca a la emisora gubernamental Patria Nueva.



Bachelet satisfecha con primera mitad de su mandato

SANTIAGO DE CHILE / AP

En vísperas de cumplir la primera mitad de su mandato, la presidenta Michelle Bachelet considera que “han sido dos años difíciles, pero no me quejo”. En una entrevista con el diario El Mercurio, sin embargo, la mandataria esbozó una queja: “Esa manera confrontativa de enfrentarse de la oposición”. “No me quejo, pero...”, agregó,

Bachelet cumple mañana martes los dos primeros años de su gobierno de cuatro, como la primera mujer a la cabeza del Estado chileno, y en la entrevista se rehusó a poner una nota a su gestión. “Soy pésima para poner notas”, explicó. “Más que calificaciones, me importa que las cosas se hagan”, dijo.



Chile reforma sistema de pensiones para ayudar a pobres

SANTIAGO DE CHILE / AP

Cuando Chile privatizó en 1981 su sistema de pensiones, éste se convirtió en un modelo para muchos países. Ahora lo reforma para agregar una amplia ayuda a los ancianos más pobres de su población. Con la reforma, Chile destinará el equivalente de 2,000 millones de dólares al año para otorgar pensiones a ancianos que ahora no la tienen, gente que no aportó a ningún sistema de retiro o no aportó lo suficiente, como amas de casa, trabajadores independientes o informales. La ley, que será firmada el 11 de marzo por la presidenta Michelle Bachelet, en el segundo aniversario de su gobierno, es el programa más ambicioso de ayuda a los pobres en la región, según David Titelman, experto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, Cepal.



Israel aprueba construcción en Cisjordania; indignación palestina

JERUSALÉN / AP

El primer ministro de Israel, Ehud Olmert, aprobó una nueva construcción en un asentamiento de Cisjordania en las afueras de Jerusalén, dijo ayer domingo un funcionario del Ministerio de Construcción, pocos días después de que un palestino mató a ocho seminaristas en la ciudad. La noticia suscitó inmediatamente la condena palestina.



El vocero del Ministerio de Construcción, Eran Sidis, dijo que un proyecto de 546 departamentos en el asentamiento de Givat Zeev se ha llevado adelante de manera intermitente desde 1999. Con la aprobación de Olmert, esos departamentos serán completados, y el ministerio comercializará pronto más de 200 más, elevando el proyecto a unas 800 unidades, dijo Sidis.



Opositores a Musharaf firman acuerdo para nuevo gobierno en Pakistán

BHURBAN, PAKISTAN / AP

Los ganadores de las elecciones de Pakistán concretaron ayer domingo un acuerdo para formar un gobierno de coalición y dijeron que el parlamento restablecerá en fecha próxima a los jueces de la Corte Suprema destituidos por el presidente Pervez Musharraf. Asif Alí Zardari, viudo de la asesinada primera ministra Benazir Bhutto, y el ex primer ministro Nawaz Sharif, depuesto hace ocho años por Musharraf, anunciaron el pacto luego de mantener conversaciones a solas en una residencia cerca de la capital, Islamabad. “Los socios de la coalición están listos para formar gobierno”, dijo Sharif en una conferencia de prensa, acompañado por Zardari.



Jefe de gobierno kosovar inaugura primer cartel fronterizo del nuevo país

MERDARE, FRANCIA / AFP

El primer ministro kosovar, Hashim Thaci, inauguró ayer domingo el primer cartel con el nombre del nuevo Estado de Kosovo en el puesto fronterizo de Merdare, en el norte de la ex región serbia. “Este cartel simboliza la frontera entre el nuevo Estado de Kosovo que divide el pasado del futuro, el aislamiento de la apertura de una perspectiva para una integración”, declaró Thaci. El cartel inaugurado en el puesto fronterizo de Merdare, reza: “Bienvenidos a la República de Kosovo”, en albanés, serbio e inglés. Para Thaci, las fronteras significan en la actualidad “la edificación de relaciones amistosas” entre los países. “El reconocimiento de esta frontera por parte de nuestro vecino, Serbia, será significativo para el reconocimiento de su futuro europeo”, añadió. Simultáneamente, la Policía serbia impidió a un grupo de unos 200 reservistas serbios que se desplazasen hasta Merdare para protestar contra la independencia de Kosovo.