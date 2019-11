"Las FARC tienen voluntad de liberar a más rehenes"

Las pruebas de vida de 10 rehenes, militares y policías que las FARC entregó al gobierno de Venezuela, indican que esa guerrilla colombiana tiene la voluntad de liberar a más rehenes, dijo este lunes la senadora colombiana Piedad Córdoba.



La senadora anunció en Caracas que este lunes partirá hacia Colombia para entregar a los familiares los videos con los mensajes de los rehenes y comenzará una gira por América Latina y Europa para promover las gestiones del canje humanitario.



"Continúa el interés y la voluntad por parte de las FARC de entregar unilateralmente, no sólo las pruebas, sino la posibilidad de liberaciones hacia el futuro", dijo Córdoba, quien colabora con el presidente Hugo Chávez en las gestiones para un canje de unos 40 rehenes por medio millar de rebeldes presos.



La senadora defendió la propuesta de Chávez para crear un grupo de países amigos, que podrían integrar Argentina, Nicaragua, Ecuador Brasil y Venezuela.



La propuesta es rechazada por Bogotá, pero Córdoba planteó que el presidente Alvaro Uribe "facilite esta comisión".



Sobre las liberaciones de rebeldes detenidos en Colombia dijo que muchos de ellos "no pertenecen a las FARC, renuncian o no tienen ningún interés en continuar en un proceso político de paz".



Finalmente, dijo que la versión de que ella recibiría unos 100 millones de dólares del presidente Chávez se refiere a la oferta que le hizo el mandatario de financiar la construcción de un acueducto en el municipio de Quibdó (oeste).



Ese municipio está en "el departamento más pobre de Colombia, similar a los países africanos, (el proyecto) vale 100 millones de dólares y ese comentario se lo hice a Iván Márquez", comandante de las FARC, cuando una delegación de guerrilleros fue recibida por Chávez.



Agregó que la petición fue hecha en una edición del programa Aló Presidente, pero que el gobierno colombiano había rechazado la ayuda.



El ministro del Interior, Ramón Rodríguez, dijo que las gestiones que produjeron la liberación de seis rehenes hasta ahora "es un camino hacia la paz en Colombia", para lo cual Caracas mantiene vínculos con las FARC.



El ministro agregó que los medios de comunicación con las FARC "no son tan expeditos como quisiéramos", dijo el ministro.



Los mecanismos de comunicación con las FARC "existen y puedo mandar un mensaje y (preguntar a las FARC) qué opinan de esto y a veces tardan tres semanas y dos semanas en dar una respuesta", relató.