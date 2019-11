Mueren ocho personas quemadas en Honduras

Las autoridades rescataron en la madrugada del lunes rescataron los restos de cuatro soldados y cuatro empleados temporales del gobierno que murieron calcinados al combatir un voraz incendio forestal en el cerro de Upare, en las afueras de Tegucigalpa.



''Es una tragedia y estamos consternados'', dijo el gerente del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), Jorge Méndez. ''Los fallecidos eran campesinos de las aldeas aledañas y especialistas en su labor, que desde hace 10 años obtenían contratos por el verano para limpiar y cuidar los bosques''.



Inicialmente se informó de tres soldados entre las víctimas, pero el comandante de los bomberos Carlos Cordero confirmó a la AP el hallazgo de los restos calcinados de un uniformado más.



El cerro de Upare está al suroeste de la capital, y su acceso es difícil. Es la cuenca hidrográfica del río Guacerique, que abastece el 30% de agua potable a más de 1,3 millón de capitalinos.



''Ellos murieron al ser envueltos por las llamas, luego que el viento cambió abruptamente de rumbo'', añadió. ''Y su rescate resultó difícil porque la zona es rocosa y había escasa visibilidad por el humo''.



Formaban parte de un grupo de 152 hombres, 135 soldados y 17 empleados gubernamentales, que desde el viernes luchaban contra las llamas.



El fuego en Upare fue controlado hasta la noche del domingo tras quemar alrededor de 20 hectáreas de pinos.



El vocero de los bomberos, sargento Sergio Madrid, informó que ''buscamos a otras cuatro personas, que desaparecieron durante el fuego'', entre los que habría que descontar al cuarto soldado encontrado. Esos hombres ayudaban a los militares y a unos 75 bomberos a combatir las llamas.



Dos trabajadores del SANAA son atendidos en un hospital público por graves quemaduras.



Uno de ellos es Neptalí Borjas, quien dijo que ''el fuego me envolvió y grité al sentir que me quemaba, y corrí, corrí hasta que me ayudaron otros compañeros''. Borjas, de 22 años, fue rescatado junto a Julián Amador, de 29. Ambos laboran en el SANAA.



El jefe del Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas, general Romeo Vásquez, aseguró que ''aparentemente el incendio fue provocado''.



El presidente Manuel Zelaya lamentó la tragedia. Afirmó que ''estos compatriotas ofrendaron sus vidas para defender las de los demás... y ese es un rasgo de altísima nobleza''.



El ministro de Defensa, Arístides Mejía, se declaró impotente para frenar los incendios en Honduras.



''Lamento profundamente el hecho que enluta a muchas familias hondureñas, pero es prácticamente imposible controlar los incendios que cada año surgen en el territorio nacional porque no hay conciencia en proteger el ambiente''.



En lo que va del año se han registrado más de 40 incendios en Honduras, entre ellos 12 forestales, mientras que en el 2007 hubo dos mil 155. Los bosques de coníferas son la riqueza natural del país.



Informes oficiales indican que los incendios causan pérdidas superiores a los mil 200 millones de dólares y destruyen alrededor de 100 mil hectáreas de bosques cada año en Honduras.