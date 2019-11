Gobernador de NY involucrado con prostitución

El gobernador Eliot Spitzer, acusado en la prensa de estar involucrado en la prostitución, ofreció disculpas a su familia y al público el lunes en una conferencia de prensa. No dio más detalles sobre su presunta participación en esa red.



Con su esposa a su lado, Spitzer le dijo a periodistas que actuó ''de una forma que viola mis obligaciones para con mi familia''.



''He decepcionado y no he estado a la altura del estándar que esperaba de mí mismo'', afirmó. ''Ahora debo dedicar un poco de tiempo para recuperar la confianza de mi familia''.



Un funcionario policial dijo a The Associated Press que las evidencias del caso están contenidas en una grabación secreta federal obtenida a través de intervenciones telefónicas.



El funcionario dijo que Spitzer es identificado como ''Cliente 9'' en papeles de la corte, y que la grabación forma parte de una investigación iniciada en los últimos meses.



La fuente dijo que el gobernador de Nueva York se reunió el mes pasado con al menos una mujer en un hotel en Washington. El funcionario policial habló a condición de guardar el anonimato porque la investigación está en curso.



El diario The New York Times reportó anteriormente en el día que Spitzer le dijo a altas autoridades del gobierno que estaba vinculado con prostitución. El artículo citó a un funcionario gubernamental que pidió guardar el anonimato.



Cuatro personas presuntamente involucradas con una red para altos ejecutivos llamada Emperors Club VIP fueron arrestadas la semana pasada.



La página en internet del Emperors Club VIP muestra fotografías de mujeres semidesnudas con los rostros escondidos. Muestra además las tasas por hora, dependiendo de si las prostitutas están clasificadas con un diamante, la más baja, o siete, la más alta. Las más caras cuestan 5.500 dólares por hora, dijeron fiscales.



La fiscalía dijo que los acusados arreglaron conexiones entre hombres acaudalados y más de 50 prostitutas en Nueva York, Washington, Los Angeles, Miami, Londres y París.



El Times dijo que los registros de viajes del gobernador muestran que él estuvo en Washington a mediados de febrero, y que uno de los clientes del servicio concertó una cita con una prostituta para el 13 de febrero.



Spitzer, de 48 años, forjó su carrera política con una reputación de combatir la corrupción, incluyendo varios sonados casos en Wall Street cuando era fiscal general.