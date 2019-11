Barack Obama rechaza ser candidato a vice de Clinton

Barack Obama, precandidato demócrata para la Presidencia de Estados Unidos, rechazó este lunes los comentarios de su rival, Hillary Clinton, de ser su candidato a vicepresidente, e ironizó sobre esa propuesta.



“Gané más votaciones populares que la senadora Clinton. Tengo más delegados. No comprendo, pues, cómo una persona que está en segundo lugar puede proponer como (candidato a) vicepresidente a quien está en el primer lugar”, dijo Obama durante un mitin en Missisippi (sur), donde hoy martes se desarrollarán primarias demócratas.



“Si estuviera en la segunda posición, podría comprenderlo. Pero estoy actualmente en primer lugar”, dijo.



“Cuando Bill Clinton recibió en 1992 la propuesta de (ser candidato a) la vicepresidencia, indicó que el criterio más importante para ser vicepresidente era que esa persona debía estar dispuesta a convertirse en comandante en jefe” en caso de tener que reemplazar al presidente, subrayó Obama.



“Ahora bien, el equipo de Clinton acaba de pasar las últimas dos o tres semanas” diciendo que “no estaban seguros de que estuviera en condiciones” de ser comandante en jefe, ironizó el senador por Illinois.



“No lo comprendo. Si no reúno las condiciones, ¿cómo pueden pensar que sería un buen vicepresidente?”, preguntó.



En Missisippi

Barack Obama siguió este lunes haciendo campaña en Missisippi --una de las regiones más pobres de Estados Unidos-- para las primarias de hoy martes, en las que espera reforzar su escalada hacia la candidatura presidencial demócrata frente a su rival Hillary Clinton.



Pese a visitar Hattiesburg (Missisippi) el viernes, la ex primera dama daba la impresión de haber resignado a este estado del sur, donde la muy importante minoría negra --la más numerosa del país-- le daría una ventaja decisiva a Obama.



La senadora pasó el fin de semana por este estado y envió a hacer campaña a su marido --el ex presidente Bill Clinton-- y a su hija Chelsea. Pero este lunes ya estaba en Pensilvania (este), que el 22 de abril otorgará 158 delegados y donde las encuestas de intención de voto le otorgan 12 puntos de ventaja sobre su rival.



Obama, vencedor el sábado en el estado menos poblado, Wyoming (oeste), sigue a la cabeza de la carrera por la candidatura demócrata. Ganó en 28 estados, contra 15 de Clinton, y tiene 1,588 delegados a la convención del partido encargada de designar oficialmente en agosto al candidato presidencial de noviembre, aunque aún se encuentra lejos de los 2,025 que le asegurarían el triunfo.