Gobernador de Nueva York en escándalo con prostitutas

El gobernador demócrata de Nueva York, Eliot Spitzer, pidió este lunes disculpas en público por haber violado sus “obligaciones familiares”, tras ser señalado por el diario The New York Times como posible cliente de una red de prostitución de lujo.



“Actué de una forma que viola mis obligaciones familiares”, dijo a la prensa Spitzer, de 48 años, casado y con tres hijos.



Poco antes, el New York Times había indicado en su edición en Internet que Spitzer había admitido ante algunos de sus colaboradores haber estado vinculado a una red de prostitución.



Según el rotativo, las autoridades norteamericanas que investigaban la red de prostitución “Emperors Club”, que cobraba hasta 5,500 dólares por hora, grabaron una conversación de Spitzer en Washington cuando buscaba contratar los servicios de una chica.



En su declaración a la prensa, Spitzer no mencionó la eventualidad de una renuncia. “No creo que la política a largo plazo sea una cuestión individual”, afirmó.



“Se trata de ideas, del bien público, y de hacer lo mejor para el estado de Nueva York. Pero estoy decepcionado por no haber estado a la altura del nivel que esperaba de mí mismo. Debo ahora dedicar cierto tiempo a ganarme la confianza de mi familia”, agregó el gobernador.



El ex fiscal general del Estado de Nueva York, electo gobernador en 2006, se había ganado una reputación por su honradez y lucha contra todos los tipos de corrupción y malversaciones.