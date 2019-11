El mundo al día Jorge Eduardo Arellano

10 Marzo 2008

10:19 p.m. |

Polonia acepta instalar interceptores de misiles

WASHINGTON / AP

El presidente George W. Bush dijo ayer lunes que Estados Unidos ayudará a modernizar las fuerzas armadas de Polonia, como parte de un esperado acuerdo para colocar en ese país un nuevo sistema estadounidense de defensa antimisiles. Los dos países han estado negociando las demandas polacas de ayuda para mejorar sus fuerzas militares, a cambio de permitir la instalación de interceptores de misiles en su territorio. Tras reunirse con el primer ministro polaco Donald Tusk en la Casa Blanca, Bush dijo que Estados Unidos reconocía la necesidad de que las fuerzas polacas fuesen modernizadas, y “nosotros estamos respondiendo’’.



Narcotraficante solicitado por EU será juzgado en Venezuela

CARACAS / AP

Uno de los presuntos narcotraficantes más buscados en Estados Unidos fue capturado en Venezuela y debería ser procesado en este país, dijo ayer lunes el ministro de Justicia, Ramón Rodríguez Chacín. Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de cinco millones de dólares por el arresto de Hermágoras González Polanco, quien según Rodríguez Chacín, fue detenido el sábado. “Pienso que debe ser juzgado en Venezuela’’, declaró el ministro a periodistas. “No tenemos miedo de investigar aquí en Venezuela’’, añadió.



Leyes contra indocumentados afectan a todo hispano en EU

ARKANSAS, EU / AP

Las leyes que permiten a la Policía asumir funciones del servicio de inmigración, con frecuencia no distinguen entre indocumentados y personas con papeles, e incluso quienes están en el país legalmente pueden verse demorados y enfrentar situaciones incómodas por el simple hecho de ser hispanos. Así lo afirman residentes de Arkansas, Estado en el que se multiplicaron las redadas y las operaciones en busca de indocumentados, desde que se aprobaron leyes que permiten a la Policía combatir a los inmigrantes sin papeles. “Resulta peligroso ser hispano’’, declaró el activista Jim Miranda, un hispano que defiende los derechos de los inmigrantes.



Denuncian brutalidad en trato a mapuches en Chile

WASHINGTON / AP

Activistas de los derechos humanos denunciaron ayer lunes persecución y extremo uso de la fuerza pública contra dirigentes del pueblo mapuche, que constituye hasta un 10% de la población nacional de Chile. “Esas prácticas resultan violatorias de los derechos humanos y generan una espiral de violencia que atenta contra una convivencia interétnica’’, dijo José Aylwin ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Aylwin, director del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, organización no gubernamental chilena, indicó que los atropellos se facilitan debido a que Chile “no reconoce constitucionalmente los derechos de los pueblos indígenas’’ y sus leyes están por debajo de los patrones internacionales en ese campo.



Juez argentino dispone procesar a ex represores navales

BUENOS AIRES / AP

La justicia federal dispuso ayer lunes el procesamiento y prisión preventiva de cinco marinos retirados, involucrados en el fusilamiento de guerrilleros detenidos en una base de la Armada en agosto de 1972, confirmó la agencia oficial de noticias Télam. El juez federal Hugo Sastre, de la ciudad de Rawson, a 1,480 kilómetros al sur, los procesa por los delitos de “privación ilegítima de la libertad y torturas’’ y “homicidio doblemente calificado’’. Los acusados son el contralmirante Horacio Mayorga, los capitanes Rubén Paccagnini, Emilio del Real y Luis Emilio Soria, y el cabo Carlos Marandino, todos en situación de retiro.



Ejército de Kenia castiga posiciones de rebeldes

KITALE, KENIA / AP

El Ejército está usando la artillería pesada contra un grupo acusado de ser responsable de sangrientos combates por terrenos en el oeste de Kenia, dijeron autoridades. El portavoz del Ministerio de Defensa, Bogita Ongeri, se negó a dar detalles, afirmando solamente que había tropas en el área ayudando a las autoridades locales. Ochiemo Cheptai, quien se identificó como funcionario de la Cruz Roja de Kenia, dijo que unas 30 mil personas han huido de sus hogares desde que el ejército comenzó el domingo su ofensiva contra la Fuerza de Tierras Sabaot. El ejército ha estado bombardeando varias aldeas en la región de Monte Elgón donde al parecer los guerrilleros están atrincherados.



Brasil deporta a 50 bolivianos indocumentados

BRASILIA / AP

Autoridades brasileñas deportaron a 50 bolivianos que intentaron ingresar al país con documentación falsa por una zona fronteriza con Paraguay, informó ayer lunes la Policía Federal. Un comunicado de esa dependencia indicó que los bolivianos fueron retenidos el domingo en Santa Terezinha de Itaipú, en el Estado sureño de Paraná, fronterizo con Paraguay. La policía de la ciudad brasileñwa de Foz de Iguazú, indicó que en el bus en el que venía el grupo de inmigrantes desde Santa Cruz de la Sierra había 11 niños.



Inicia primer juicio por desapariciones en Guatemala

CHIMALTENANGO, GUATEMALA / AP

Por el incierto paradero de seis agricultores de los que no se supo más desde hace casi 30 años, un ex colaborador del ejército es el primer acusado en juicio por desapariciones forzadas en Guatemala, un delito que Naciones Unidas estima dejó 40 mil víctimas durante la pasada guerra civil. “Yo sé que hay un Dios que todo lo ve, que nos está escuchando y sé que vamos a tener justicia’’, dijo a la AP María Bala, una indígena maya de unos 50 años que responsabiliza de la desaparición de su hijo y su esposo a Felipe Cusanero, el imputado en el juicio.