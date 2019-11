Correa firma alianza con Bachelet

El presidente ecuatoriano Rafael Correa ratificó el lunes la vigencia de los acuerdos de límites marítimos en el Pacífico Sur, firmados también por Perú que ahora los desconoce en su frontera con Chile.



Correa, quien realiza una visita oficial de dos días a este país, firmó con su anfitriona la presidenta Michelle Bachelet un acuerdo de asociación estratégica.



"Querida Michelle"



"Somos aliados naturales de Chile", expresó el gobernante ecuatoriano, al agradecer la bienvenida de Bachelet, a la cual trató de "querida Michelle", tras firmar una serie de acuerdos, entre ellos el de asociación estratégica.



Bachelet a su vez reiteró la posición chilena de condena a la incursión colombiana en territorio ecuatoriano para desbaratar un campamento guerrillero. "Ecuador puede contar con la amistad de Chile", afirmó la mandataria chilena.



Como parte del coloquial trato entre los dos mandatarios, Correa, quien arribó a Santiago la medianoche del domingo, dijo que no sabe si es "chavista" (en una referencia al presidente venezolano Hugo Chávez), pero que sí es "bacheletista".



El mandatario visitante le deseó a Chile "la mejor de la suerte" en el diferendo con Perú por la delimitación marítima, que Perú desconoció y llevó al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya para que sea dirimido.



Chile sostiene que los tratados de 1952 y 1954 establecieron la frontera marítima. Correa confirmó la posición de su país de la ''plena vigencia de los tratados del Pacífico Sur'', aunque Perú sólo hace reparos a esos acuerdos respecto a Chile.



Correa dijo que Ecuador no tiene ningún problema limítrofe con Perú, pero que ven ''con atención la controversia entre Perú y Chile'' y que ''hacemos votos para que se solucione por los mecanismos'' que resulten adecuados.



La asociación estratégica que convinieron ambos países representa, según Bachelet, un salto cuantitativo en las relaciones bilaterales porque extiende su ámbito no sólo a materias políticas y económicas, sino a otros, como la pobreza.



También los cancilleres de los dos países firmaron un nuevo acuerdo de complementación económica. Y suscribieron un convenio que permitirá que la estatal chilena Empresa Nacional del Petróleo, Enap, realice exploraciones y posibles explotaciones de gas natural en el Golfo de Guayaquil.



Política de integración energética



Correa dijo que el acuerdo forma parte de la política de integración energética en América Latina. ''Queremos compartir esos recursos estratégicos ... con empresas públicas y países amigos'', dijo.



La visita del presidente ecuatoriano fue precedida por la venta el fin de semana de dos fragatas chilenas a Ecuador. La compra de los navíos a Chile se anunció antes del conflicto que estalló el 1ro de marzo en la frontera entre Colombia y Ecuador.



A su llegada a Santiago el domingo en la noche, Correa dijo respecto a la compra de las fragatas, que se trata de naves repotenciadas y destinadas a reemplazar material obsoleto ecuatoriano. Aclaró que Ecuador ''no tiene ningún interés en armarse''.



Correa, quien es acompañado por seis ministros, inició sus actividades el lunes con una reunión con empresarios. Posteriormente conversó con dirigentes de la coalición de gobierno y tenía previsto visitar a los presidentes de ambas cámaras legislativas.



El mandatario será distinguido el martes como doctor honoris causa de la Universidad de Chile y asistirá a un acto en que Bachelet conmemorará los dos años de su gobierno.