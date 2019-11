Gobierno boliviano habla de industrializar coca orgánica

El gobierno del presidente Evo Morales invertirá 300 mil dólares para industrializar la coca en productos lícitos para exportarlos a Cuba y Venezuela y se propone estabilizar la producción de la hoja en 20 mil hectáreas hasta el 2010, se informó oficialmente.



La ''Estrategia de lucha contra el narcotráfico y revalorización de la hoja de coca'', comenzó a aplicarse el año pasado aunque recién hace unos días el mandatario anunció el financiamiento de 300 mil dólares, dijo a la AP el portavoz del Viceministerio de Defensa Social, Ilder Cejas. Dos plantas de procesamiento ya están en marcha, aseguró.



El plan incluye incentivar la producción de coca orgánica para destinarla a la fabricación de infusiones, harinas, biomedicamentos y abonos. Hasta el 2010 el gobierno prevé utilizar 4 mil toneladas en esos usos, según la estrategia aprobada a finales de 2006.



Cejas dijo que el gobierno se propone estabilizar los cultivos en 20 mil hectáreas para la industrialización lícita y las prácticas tradicionales como el masticado y los usos rituales de amplia práctica en Bolivia.



Una ley permite el cultivo de 12 mil hectáreas para esos usos pero al margen hay otros 15 mil 500 hectáreas ilegales, según el último informe de la ONU. El gobierno se propone eliminar el excedente en acuerdo con los productores.



Pero, contrariamente a esos propósitos, los cultivos de la hoja se han incrementado en los últimos dos años, según informes de la ONU.



El plan incluye también buscar apoyo externo para sacar a la coca de la lista de estupefacientes de la ONU en la que figura desde 1961, pero no se conocen los resultados de esas acciones diplomáticas. El gobierno tampoco presentó el año pasado su plan a la organización mundial, dijo aquella vez el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres.



No obstante,la Junta de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) en su informe anual 2007 conocido el miércoles recomendó ''abolir los usos de la hoja de coca que sean contrarios a la Convención de 1961, incluida la práctica de masticarla''.



La propuesta fue rechazada por el gobierno, los sindicatos cocaleros y campesinos que el lunes realizaron una acto de ''desagravio'' a la planta en una plaza de La Paz.



Morales envió el sábado un reclamo al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. El lunes en Viena, Austria, una delegación presidida por el vicecanciller Hugo Fernández leyó la carta en una reunión con la JIFE.



El mandatario señaló el sábado que la sugerencia desconoce la reciente Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobado en septiembre por la misma ONU, la misma que promueve el respeto a los usos y costumbres de los pueblos indígenas.



Cejas aseguró que los planes del gobierno para industrializar la coca en productos lícitos no se detendrán a pesar de la postura de la JIFE y del rechazo de Estados Unidos.



Bolivia es tercer productor de la hoja de coca, materia prima de cocaína, después de Colombia y Perú.