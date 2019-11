Descartan que herido en Venezuela sea jefe de las FARC

El hombre que fue llevado herido hasta una clínica privada de la población fronteriza venezolana de Rubio ''no corresponde'' a alias Joaquín Gómez, integrante de la jefatura de la organización guerrillera colombiana de las FARC, aclaró el martes un jefe militar.



Versiones periodísticas en Colombia y en Venezuela habían señalado que el hospitalizado en suelo venezolano, con una herida de bala en el rostro, podía ser Milton de Jesús Toncel, verdadero nombre de Joaquín Gómez, uno de los siete miembros del secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.



''La persona que se encuentra acá no corresponde a el que están haciendo ver (los medios)'', dijo el general Juan Carlos Hidalgo, jefe del teatro de operaciones número dos, de Venezuela.



Con el apoyo de una cámara y un reportero de la televisora estatal venezolana, el general Hidalgo, con mascarilla médica, mostró a un hombre delgado, de tez morena, que estaba acostado en cama clínica con algunos vendajes. El oficial dijo que aún no se ha logrado determinar su nacionalidad.



''Lo que estamos es brindando atención a un ciudadano que lleva un proceso de investigación. Posteriormente veremos quien realmente es esta persona'', expresó el jefe militar.



Hidalgo dijo que las autoridades venezolanas están tratando de identificar al herido que ingresó el domingo al Centro Médico La Colonia, de la población de Rubio, que está a unos 550 kilómetros al suroeste de Caracas.



El comandante estratégico operacional de la fuerza armada, general Jesús González González, señaló temprano a la televisora estatal que el herido arribó a la clínica con un acompañante, quien primeramente dio una identidad venezolana falsa, para luego decir que se llamaba Freddy Martínez, de nacionalidad colombiana.



El acompañante también dio varias informaciones contradictorias sobre la identidad del herido, pero al final dijo que ''su verdadero nombre es José Antonio Ortiz Barrera'', indicó el alto oficial.



González González dijo que se designó una fiscal militar para investigar el hecho.



Acotó que también se dispuso la toma del centro médico por parte de miembros de la Guardia Nacional, porque ''si en verdad esta persona herida (es) procedente de algún cuerpo como los paramilitares o la guerrilla, es muy probable que pudieran ir incluso hasta la clínica a terminar de rematarlo''.



En Bogotá, el general Oscar Naranjo, director de la Policía Nacional colombiana, afirmó temprano este martes que carecía de datos de sus colegas venezolanos o indicios sobre la supuesta presencia de un comandante de las FARC hospitalizado en Venezuela.



''No tengo todavía ninguna confirmación y debo decirlo, no tengo todavía una respuesta concreta de un jefe policial en Venezuela'', sobre esa persona, dijo el general Naranjo a la emisora Caracol, en Bogotá.



La policía judicial venezolana envió al gobierno colombiano las huellas dactilares del herido y su acompañante, según la estatal Agencia Bolivariana de Noticias (ABN).



El canciller venezolano, Nicolás Maduro, se comunicó con su par colombiano, Fernando Araújo, para adelantar los procedimientos establecidos para este tipo de casos, indicó ABN.