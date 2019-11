Endeavour inicia misión de 16 días a estación espacial

Los siete astronautas a bordo del transbordador Endeavour pasaron su primer día en órbita el martes en ruta hacia la estación espacial internacional, donde entregarán un enorme robot canadiense y la primera parte de un laboratorio japonés.



El Endeavour despegó la madrugada del martes para iniciar la que será la más larga misión en su tipo a la estación, un viaje de 16 días.



En un lanzamiento poco común a medianoche, el transbordador despegó con un gran destello de luz. Empero, la oscuridad circundante no pudo permitir que se tomaran más fotografías de las acostumbradas para buscar señales de posibles daños a la nave en su ascenso al espacio.



El Endeavour despegó a las 2:28 de la madrugada (0628 GMT), iluminando los cielos nocturnos a varios kilómetros de distancia.



La NASA sabía que el lanzamiento nocturno impediría sacar suficientes fotos. Sin embargo, sus logros pasados para impedir que la corteza aislante de los cohetes de propulsión se desprenda durante los despegues y la exactitud de las inspecciones en la coraza térmica protectora convencieron a los gerentes de vuelo que enviarlo en la noche era una buena opción.



Un nuevo sistema de fotografía instantánea insertado en una cavidad de la base del Endeavour ayudó a iluminar el tanque externo cuando se desprendió de la nave, ya vacío, ocho minutos después de despegar.



Las cámaras registraron un posible golpe a la nariz del Endeavour unos 10 segundos después de su despegue. Funcionarios de la NASA se negaron a especular, e indicaron que necesitan efectuar más análisis antes de hacer declaraciones.



Desecho se desprendió del tanque

Además, una parte importante de espuma de estireno u otro desecho se desprendió del tanque del Endavour casi al minuto de vuelo, y al parecer no alcanzó a golpear el ala derecha.



Para estar seguros de ello y para buscar algún posible daño, los astronautas se prepararon para llevar a cabo una inspección lenta con rayo láser la noche del martes sobre las alas y la nariz del transbordador, las áreas más vulnerables de la nave.



Este tipo de inspecciones se han vuelto un procedimiento común desde el desastre del transbordador Columbia en el 2003, en el que murieron siete astronautas.



Fue la primera gran tarea para la misión de 16 días.



''Hemos tenido un viaje emocionante hasta entrar en órbita... y esperamos cumplir nuestro primer día completo en ella'', señaló el astronauta Michael Foreman al Centro de Control tras despertar por la tarde.



Los tres habitantes de la estación orbital tuvieron que cambiar drásticamente sus horarios y horas de sueño para poder sincronizar sus horarios con los de la tripulación del transbordador, que llegará a la base orbital la noche del miércoles.



''Les diría buenos días, pero no sé que hora es'', señaló la comandante de la estación orbital, Peggy Whitson, a los controladores de vuelo la tarde del martes.



La astronauta señaló que sus compañeros y ella se sentían bien pero ''ya veremos como nos sentimos al final del día''.



Por su parte, el comandante del Endeavour, Dominic Gorie y su tripulación, enfrentarán después una dura labor cuando lleguen a la estación la noche del miércoles. Los astronautas realizarán cinco caminatas espaciales, el mayor número jamás planeado para una visita de un transbordador espacial.



Armar a Dextre, el robot, será una de las principales tareas para los astronautas del Endeavour. Además, la misión entregará la primera parte del laboratorio espacial japonés Kibo, que significa Esperanza, una especie de armario donde se almacenarán herramientas, experimentos y piezas de repuesto.



Con brazos de 3,35 metros (11 pies), una amplitud de casi tres metros (ocho pies) entre los hombros y una altura de 2,44 metros (12 pies), el robot Dextre fue creado por el mismo equipo canadiense que diseñó los brazos robóticos del transbordador espacial y la estación internacional.