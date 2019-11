Guerrillero internado en clínica venezolana

Autoridades militares venezolanas descartaron que un ciudadano colombiano que se encuentra herido bajo custodia militar en una clínica de una localidad fronteriza sea el miembro del secretariado de las FARC, alias “Joaquín Gómez”, dijo al canal estatal VTV un alto jefe militar.



“Nos encontramos en la clínica en presencia del ciudadano que está siendo atendido acá, y ésta es una evidencia de que la persona que se encuentra acá no corresponde a quien están señalando los medios”, dijo el jefe del Teatro de Operaciones Número 2, con sede en Rubio, general Juan Hidalgo.



El canal estatal tuvo acceso exclusivo al lecho de un colombiano no identificado con un balazo en la cara, y presentó una fotografía de “Joaquín Gómez” para indicar que no son la misma persona.



Los medios venezolanos y colombianos que han reportado la sospecha de que se tratara del jefe guerrillero están “haciendo prácticamente un escándalo cuando aquí lo que se está haciendo es dar asistencia a un ciudadano”, dijo Juan Hidalgo.



Las autoridades venezolanas abrieron una investigación para determinar la identidad del herido y de un acompañante que lo llevó a una clínica de Rubio (670 km al oeste de Caracas), quienes portaban cédulas venezolanas falsas y dieron nombres falsos.



La versión de los medios

Las televisoras Globovisión y Televen afirmaron extraoficialmente que se trataría de un miembro del secretariado de las FARC (mando central de la guerrilla de siete miembros), alias “Joaquín Gómez”, quien sustituyó al fallecido “Raúl Reyes” como número dos de las FARC, pero las autoridades afirman que el herido no ha sido identificado todavía.



El verdadero nombre de “Joaquín Gómez” es Milton de Jesús Toncel Redondo, nacido en 1947, jefe del bloque central de las FARC, según las autoridades colombianas.



Venezuela envió a Colombia huellas dactilares de los dos hombres, dijo la agencia estatal ABN citando una fuente del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalistas.



El canciller venezolano, Nicolás Maduro, se ha comunicado con su par colombiano, Fernando Araújo, para adelantar los procedimientos establecidos para este tipo de casos, indicó la agencia oficial.