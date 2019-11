El mundo al día Jorge Eduardo Arellano

11 Marzo 2008 |

10:55 p.m. |

END

Por inseguridad no cambiarán hora en Guatemala

GUATEMALA / AP

El presidente guatemalteco Álvaro Colom revocó la decisión de adelantar una hora en abril para ahorrar unos 60 megavatios diarios de energía, pues la medida expondría a atracos a quienes deban viajar en la oscuridad de la madrugada. “Por recomendación del gabinete de seguridad decidimos no adelantar la hora como se había planeado, pues es peligroso para la ciudadanía”, dijo ayer martes Colom en una rueda de prensa.



Aunque la medida daría una hora más de luz en la tarde para que los guatemaltecos regresen a casa después de trabajar, también habría obligado a los más madrugadores a salir de casa cuando aún está oscuro el cielo. La mayor parte de los atracos, sobre todo en autobuses, ocurre en horas de oscuridad y cuando hay más afluencia de personas en la calle, explicó Colom.



Brasil invadida de víboras

RÍO DE JANEIRO / AP

Las víboras están invadiendo la ciudad más grande del este del Amazonas, desalojadas de los bosques tropicales por leñadores y hacendados que están destruyendo el hábitat natural de los reptiles, informó este martes Ibama, la agencia de protección del medio ambiente.



Empleados de Ibama fueron llamados este año para capturar a 21 víboras en Belem, una metrópolis de 1.5 millones de personas situada en la cabecera del río Amazonas, informó Luciana Almeida, vocera de prensa de Ibama, en declaraciones por teléfono.



En años normales, Ibama recibe no más de una o dos llamadas mensuales, dijo la portavoz. No se informó de víboras venenosas, señaló Almeida.



Pero entre las víboras capturadas figura una anaconda, de tres metros de largo (diez pies), que vive en las profundidades de la selva. “La gente está asustada”, dijo Almeida. “Imagine encontrar una víbora de tres metros en una cañería”.



México espera buenos nexos con Raúl Castro

LA HABANA / AP

Sin importar quién esté al frente de Cuba o cuál sea el camino de la revolución, el presidente mexicano Felipe Calderón espera fortalecer las relaciones institucionales entre ambos países, dijo su embajador aquí, Gabriel Jiménez Remus. Jiménez hizo el anuncio oficial de la visita de la canciller mexicana Patricia Espinosa, quien llegará mañana jueves a la capital caribeña y se irá un día después, luego de haberse reunido con su homólogo Felipe Pérez Roque y el vicepresidente Carlos Lage.



La presencia de Espinosa en Cuba es “la manifestación personalizada de la voluntad del señor presidente Calderón no sólo de recomponer, sino de fortalecer las relaciones”, comentó ante periodistas el diplomático.



Protesta de policías en Bolivia

LA PAZ / AP

La huelga de hambre y de brazos caídos en busca de mejoras salariales que inició la semana pasada un grupo de policías en el centro del país, se extendió este martes a varias ciudades, mientras algunos de ellos amenazan con suicidarse, otros bloquean calles y sus esposas realizan marchas de protesta contra el gobierno.



En respuesta, el viceministro de Gobierno (Interior) Rubén Gamarra advirtió que el Ejecutivo tomará medidas contra los policías, entre ellas posiblemente su baja, al señalar que las protestas constituyen un “alzamiento armado”. El titular de la cartera, Alfredo Rada, había señalado el miércoles que los policías tendrían motivaciones políticas, que no precisó, y sindicó a algunos de “terroristas”.



Bélgica aprueba compensación para sobrevivientes del Holocausto

BRUSELAS / AP

El gobierno y el sector bancario de Bélgica accedieron a pagar 110 millones de euros (170 millones de dólares) a sobrevivientes del Holocausto, familiares de víctimas y a la comunidad judía por las pérdidas sufridas durante el genocidio.



Varios activistas aplaudieron este martes la decisión de compensar a la comunidad cuyas propiedades fueron saqueadas por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Un total de 35.2 millones de euros (54 millones de dólares) serán entregados a los sobrevivientes y a familiares, y el resto será donado a un fondo para ayudar a los necesitados y garantizar que no se olviden los horrores del Holocausto.



Cohete cae en Israel y palestinos acusan a israelíes

JERUSALÉN / AP

Militantes palestinos en Gaza lanzaron este martes un cohete que hizo impacto cerca de la ciudad israelí de Ashkelon, dijo la Policía, sin causar heridos pero amenazando un reciente período de calma.



El ataque se produjo mientras el jefe del equipo negociador palestino acusó a Israel de sabotear el frágil proceso de paz con nuevos planes de construir cientos de viviendas en Cisjordania. El cohete cayó en campo abierto al sur de Ashkelon, dijo el vocero policial Micky Rosenfeld.



China hará una reestructuración completa de sus ministerios

BEIJING / AP

China anunció este martes que reformará los ministerios del gobierno y creará nuevas agencias para afrontar problemas apremiantes como energía nuclear, seguridad de los productos, protección ambiental e Internet.



El gobierno creará o agrandará cinco ministerios, abolirá cuatro y reorganizará los demás, según un informe presentado a la legislatura nacional por el secretario general del gabinete, Hua Jianmin. Las reformas están “destinadas a construir un gobierno eficiente y orientado hacia el servicio, controlando a la vez los desperdicios, los abusos de poder y la corrupción”, dijo Hua.