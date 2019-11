El mundo al día Jorge Eduardo Arellano

15 Marzo 2008

8:28 p.m. |

En ventaja los aliados del presidente iraní

TEHERÁN (AP)

Los aliados de línea dura del presidente Mahmud Ahmadinejad llevaban ventaja en las elecciones parlamentarias, según los resultados preliminares este sábado, pero un sector conservador que critica al gobierno tenía un buen desempeño que podría alterar el dominio que ejerce el presidente sobre la legislatura.



Los reformistas, por su parte, se esforzaban por crear un bloque minoritario efectivo, después que un elevado número de sus candidatos --muchos de los cuales apoyan mejores relaciones con occidente-- fueron impedidos de participar. Estados Unidos dice que los resultados fueron digitados debido a las descalificaciones. Muchos partidarios de las reformas pasaron el viernes, el día de las elecciones, deliberando si convenía votar y dar legitimidad a unas elecciones que muchos consideran injusta, o si boicotearlas y dar lugar a un dominio aún mayor de los conservadores en el parlamento.



Militantes palestinos mueren en bombardeos israelíes

CIUDAD GAZA, Franja de Gaza (AP)

Ataques aéreos israelíes mataron este sábado a tres militantes palestinos e hirieron a seis, dijeron médicos y funcionarios de seguridad palestinos. Informaron que los muertos y heridos eran miembros del grupo Yihad Islámica, y que fueron atacados en tres incursiones separadas en el centro y en el norte de Gaza.



El ejército de Israel confirmó dos ataques, señalando que fueron alcanzados cinco hombres armados que se aprestaban a atacar objetivos israelíes con cohetes. Horas antes, el ejército dijo que tres cohetes palestinos cayeron en Israel, pero no se informó de bajas.



Explosión en Albania mata a cuatro personas

GERDEC, Albania (AP)

Una explosión en un polvorín del ejército mató este sábado al menos a cuatro personas e hirió a más de 170, en la capital albanesa, además de dañar el cercano aeropuerto internacional, dijeron las autoridades. El primer ministro de Albania dijo que se teme que haya muchos más muertos.



La explosión obligó a las autoridades a suspender los vuelos por lo menos durante media hora en el aeropuerto internacional Madre Teresa. La explosión ocurrió en la aldea de Gerdec, a unos diez kilómetros (seis millas) al norte de Tirana. El ministro de Salud, Nard Ndoka, dijo que por lo menos 170 personas, muchas de ellas niños, resultaron heridas. La explosión fue escuchada a más de 50 kilómetros (30 millas) de distancia.



La oficina del primer ministro Sali Berisha dijo que cuatro personas fueron halladas muertas cerca del sitio de la explosión y que “la cifra de muertos sería considerable”. La situación es “grave”, indicó Juela Mecani, vocera del primer ministro. Añadió que las zonas aledañas al polvorín fueron evacuadas. “Es una situación alarmante”, indicó Mecani a The Associated Press.



Colombiana liberada por secuestradores en Honduras

TEGUCIGALPA (AP)

Una empresaria colombiana fue liberada mediante el pago de 80,000 dólares el viernes después de permanecer cautiva casi tres días de una banda de secuestradores que ejecutaron a tiros al sobrino y al guardaespaldas de la víctima. El fiscal Adonay Padilla informó este sábado en rueda de prensa que la colombiana Marloé Martínez “está sana y salva... fue liberada la noche del viernes en una calle de la ciudad donde vive”.



La mujer fue secuestrada cuando salía de su casa el miércoles en la mañana, junto a su sobrino Lenín Martínez, de 17 años, y el guardaespaldas Nelson Aguilar, de 27, por dos sujetos armados que poco después de salir de la población de Sabá, mataron a tiros a los hombres y abandonaron sus cuerpos a la orilla de la carretera.



El fiscal dijo que “Marloé está hospitalizada en La Ceiba (ciudad cercana a Sabá) porque sufre una crisis nerviosa debido a que frente a sus ojos los secuestradores asesinaron a sangre fría a su sobrino y a Aguilar”.



Belgas siguen cautivos de campesinos guatemaltecos

RÍO DULCE, Guatemala (AP)

Los campesinos que tienen secuestrados a cuatro turistas belgas ofrecieron este sábado liberarlos si el gobierno cumple con una serie de demandas que plantean, que incluyen el retiro de la Policía de la zona en que queda su comunidad.



Los belgas “están bien atendidos, tienen comida, están tranquilos y ya les hicimos conciencia de la lucha en el departamento de Izabal y de por qué están ‘participando’ en esto”, dijo a la AP vía telefónica uno de los campesinos que los tienen cautivos y que se identificó como Roberto Xol.



Uno de los rehenes, Eric Stosstris, habló con la AP por teléfono y aseguró que “estamos bien, en unas cabañas de madera. No nos han hecho daño pero esperamos que nos liberen pronto”. Xol explicó que “un representante del gobierno se comunicó con nosotros y estamos buscando la forma de dialogar para liberar a los ciudadanos belgas”.



En Bélgica, el vocero del ministerio de Relaciones Exteriores, Francois Delhaye, declaró que su gobierno está “en contacto con las autoridades locales, que han comenzado a negociar con los secuestradores. Ellos parecen saber bien quiénes son y han establecido contacto.



Monjes tibetanos protestan frente a embajada de China en Washington

Washington (AFP)

Manifestantes tibetanos, incluyendo a monjes ataviados con sus vestiduras tradicionales, protestaron este sábado frente a la embajada de China en Washington para condenar las violentas medidas de represión tomadas contra los manifestantes en Tíbet.



Unos 150 manifestantes, muchos de ellos vestidos con banderas tibetanas o mantones religiosos, se reunieron en un parque frente a la embajada china entonando cantos de “Vergüenza, vergüenza, China vergüenza” y “Paren los asesinatos en Tíbet”.