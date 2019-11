Veinte paquistaníes muertos en ataque con misiles

ISLAMABAD (AP)

Al menos 20 personas han muerto en un ataque con misiles cerca de la frontera con Afganistán, dijo el domingo la televisión estatal de Pakistán.



El canal indicó que siete misiles destruyeron la casa de un presunto líder guerrillero en un área tribal de Waziristán del Sur. Asimismo indicó que al menos 20 personas fallecieron en el ataque del domingo.



La información no indicó la procedencia de los misiles, pero las fuerzas de la Coalición que encabeza Estados Unidos en Afganistán, han realizado en otras ocasiones este tipo de ataques.



Los cohetes fueron disparados desde un avión no tripulado, dijo a The Associated Press el tribeño Rahim Jan. Por lo menos dos de ellos destrozaron la vivienda de un guerrillero local y simpatizante del Talibán llamado Noorulla, indicó Jan.



Mientras tanto, la capital paquistaní se encontraba en alerta máxima y las embajadas extranjeras incrementaron sus medidas de seguridad después de un atentado dinamitero en un restaurante italiano atestado de extranjeros. En el incidente falleció una turca y hubo otros 12 heridos.



Varios empleados de las embajadas de Estados Unidos y de Gran Bretaña resultaron heridos en el atentado, al parecer el primero contra los extranjeros en una nueva oleada de violencia en Pakistán, achacada a los islamistas ligados a Al Qaida y el Talibán.



''Las embajadas revisaron sus medidas de seguridad y las recomendaciones que han dado a sus empleados'', indicó el domingo la vocera de la Embajada de Estados Unidos, Kay Mayfield. La política estadounidense prohibió a los familiares de sus diplomáticos su permanencia en Pakistán, pero la mayoría de los otros países las autorizan.



Llaman a estar alertas

Un mensaje publicado en una página de Internet de la embajada la noche del sábado, instó a los estadounidenses a ‘’evitar áreas frecuentadas por los occidentales, y ser discretos”.



‘’Los ciudadanos estadounidenses deben permanecer alertas y conscientes de lo que ocurre a su alrededor, reducir sus viajes al mínimo y actuar en defensa propia’’, indicó el mensaje. Mayfield no comentó si la Embajada adoptó medidas adicionales de seguridad, como enviar a empleados no esenciales de la representación diplomática a su país.



Barreras de hormigón armado fueron colocadas el domingo en torno al Restaurante Luna Caprese, un lugar frecuentado por extranjeros occidentales en Islamabad, y uno de los pocos que sirve bebidas alcohólicas. Unos 12 policías montaron guardia frente al restaurante situado en un barrio considerado hasta ahora seguro, y en el que residen muchos diplomáticos y funcionarios gubernamentales. La policía incrementó el domingo el registro de los vehículos en la capital y detuvo a varios sospechosos, dijo el jefe de la policía capitalina, Shahid Nadeem Baloch, pero no quiso especificar su número.