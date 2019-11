El mundo al día Jorge Eduardo Arellano

16 Marzo 2008 |

9:03 p.m. |

Hacendados EE.UU. obstaculizan construcción de valla fronteriza

McALLEN, Texas, EU (AP)

Hacendados del sur de Texas que están luchando contra la agrimensura de tierras para instalar una valla fronteriza con México, han logrado ciertos avances en los tribunales que podrían demorar su construcción.



El Gobierno Federal se ha comprometido ante el Congreso a construir antes de fin de año un tramo de la valla de 1,070 kilómetros (670 millas). Un caso ha frenado otras docenas de casos durante más de un mes. Su resultado podría representar ulteriores demoras para otros 38 casos que deben comenzar a ser oídos esta semana.



El Departamento de Justicia ha entablado demandas contra más de 50 hacendados en Texas en lo que va del año --un total de 75 a lo largo de toda la frontera entre Estados Unidos y México--, luego que los propietarios se negaron a permitir el ingreso de los agrimensores a sus propiedades a fin de realizar labores preliminares.



Ahmadinejad declara victoria en parlamentarias

TEHERAN (AP)

El presidente de Irán, Mahmud Ahmadinejad, declaró el domingo la victoria en las elecciones parlamentarias indicando que los votantes expresaron su rechazo a Occidente, luego que los conservadores mantuvieron la mayoría, según indicaron resultados oficiales casi completos.



Pero el sector conservador está dividido. Si bien los aliados de Ahmadinejad lograron la mayor cantidad de bancas, críticos conservadores del presidente ganaron un bloque substancial en la legislatura. Eso subraya el creciente descontento con el presidente, debido a que no ha logrado superar difíciles problemas económicos. En cuanto a los reformistas, posiblemente retengan su pequeño bloque, y eso ha hecho que sus líderes proclamaran una especie de victoria tomando en cuenta que la mayoría de los candidatos no pudieron participar en los comicios, debido a decisiones adoptadas por asambleas vinculadas a clérigos de línea dura.



Los líderes de los clérigos saludaron el resultado, pues preserva el control que los conservadores impusieron en el parlamento en 2004.



Astronautas instalan brazos a robot

HOUSTON (AP)

Dos astronautas trabajaron el domingo durante una caminata espacial para unir los brazos de 3.5 metros (11 pies) de largo al enorme robot nuevo de la Base Espacial Internacional, y preparaban a la enorme máquina para que comience su trabajo de reparación en la base orbital.



El robot de construcción canadiense denominado Dextre, tendrá una longitud de cuatro metros (12 pies) y una masa de 1,500 kilogramos (3,400 libras de peso) cuando esté totalmente ensamblado. Fue diseñado para ayudar a los astronautas que lleven a cabo caminatas espaciales, y posiblemente en un futuro podrá ocuparse de algunas de las tareas más difíciles, como la de integrar enormes piezas de repuesto.



La de por sí complicada salida al espacio, se convirtió en una labor agotadora para los astronautas Richard Linnehan y Michael Foreman, quienes batallaron para liberar uno de los brazos del robot de la base de transporte donde fueron integrados antes del lanzamiento al espacio.



El otro brazo fue mucho más fácil de liberar, lo que permitió que Linnehan moviera el cuerpo de Dextre en un ángulo de 60 grados, la posición ideal para colocar los largos brazos de Dextre dentro de sus articulaciones.



China confirma brote de gripe aviar

HONG KONG (AP)

El gobierno de Hong Kong dijo el domingo que China confirmó que los pollos encontrados muertos en los mercados de la ciudad meridional, China de Guangdong, murieron del virus H5N1 causante de la gripe aviar.



Un vocero del Departamento de Alimentos y Salud expresó el domingo que el gobierno fue notificado por el Ministerio de Agricultura, que algunos pollos encontrados muertos en los mercados mayoristas y al por menor, perecieron a causa del virus. El vocero no aclaró cuántos pollos murieron. El gobierno de Hong Kong dijo que las autoridades chinas retiraron unos 2 mil pollos del mercado como medida cautelar.



Sin embargo, el Ministerio de Agricultura dijo en su página de Internet que el brote de la semana pasada en Guangzhou mató a 114 aves, e hizo que otras 518 fueran sacrificadas. Las autoridades, no obstante, insistieron en que el brote ha sido contenido.



Ecuador: 38 muertos por inundaciones

QUITO (AP)

La temporada de lluvias en Ecuador deja hasta el momento 38 muertos y más de 88,700 familias afectadas, informó el domingo la Defensa Civil.



El cuerpo de una niña de seis meses fue encontrado el sábado, luego de ser arrastrada por la creciente del río Pilatón, en la provincia de Cotopaxi. Con esto, el número de fallecidos aumentó a 38, confirmó Aníbal Salazar a la AP el Jefe Técnico del organismo. En diálogo telefónico comentó que entre las últimas víctimas también se encuentra un hombre que pereció tras ser alcanzado por una roca durante un deslizamiento de tierra, en la provincia de Imbabura.



El director encargado de la Defensa Civil, Roberto Rodríguez, informó a la AP, sin precisar detalles, que las entidades provinciales han reportado otros fallecimientos por ‘’ahogamiento y sepultamientos’’.



Sarkozy por sufrir derrota en comicios locales

PARÍS (AP)

El partido del presidente Nicolas Sarkozy se preparaba para una posible derrota en las elecciones locales del domingo, consideradas la primera prueba de popularidad del líder conservador. La Unión para un Movimiento Popular, agrupación liderada por Sarkozy, tenía escasas esperanzas de conservar dos de las principales ciudades de Francia en la segunda y final ronda electoral para elegir alcaldes, vicealcaldes y concejales.