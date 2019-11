Informe Insulza ignora a víctimas en crisis Ecuador-Colombia

El secretario general de la OEA formuló seis recomendaciones para resolver la crisis diplomática y militar entre Ecuador y Colombia, pero en su informe difundido el lunes no hace ninguna referencia a las víctimas fatales, por lo cual quizá nunca se sabrá de fuente internacional independiente cuántos murieron.



José Miguel Insulza elaboró el informe por encargo de los embajadores de la organización reunidos en Washington hace dos semanas, a raíz de la emergencia creada por el ataque militar colombiano a un puesto de la guerrilla de las FARC en territorio ecuatoriano el 1 de marzo.



En la incursión murieron 26 personas, según el lado ecuatoriano: el segundo comandante de las FARC Raúl Reyes, 25 presuntos guerrilleros y un soldado del ejército colombiano. Entre los guerrilleros, había 5 mexicanos, cuatro de los cuales murieron. Algunos de sus familiares han negado que fueran guerrilleros, afirmando que estaban en el lugar como parte de sus estudios en universidades mexicanas.



''No es posible hacer un informe que soslaye a uno de los protagonistas'', dijo un embajador latinoamericano ante la OEA, antes de la reunión de los cancilleres americanos para debatir el informe y fijar su posición sobre el conflicto que llevó a Ecuador a romper sus relaciones diplomáticas con Colombia.



''Es como si se hiciera un informe sobre Irak y sólo se mencionara a la parte estadounidense'', dijo el diplomático bajo condición de no ser identificado refiriéndose a la guerra emprendida por Estados Unidos en el Golfo Pérsico hace justamente cinco años. ''En el informe no hay mención a cuántos fueron realmente los muertos en el ataque ni su procedencia''.



Insulza, quien viajó a Colombia y Ecuador como parte de su trabajo, sólo refleja en su informe las ''versiones contradictorias'' de ambos países sobre el ataque y considera necesario un trabajo bilateral para restaurar ''los vínculos de confianza... que han quedado gravemente afectados''.



Dice que los dos gobiernos se comprometieron a ''desarrollar la cooperación en temas fronterizos bilaterales y otros de interés común'' y propone un ''grupo multinacional de observadores'' para el seguimiento y verificación de los acuerdos colombo-ecuatorianos.



Para ello sugiere formar un grupo de observadores. Fuentes diplomáticas indicaron que éste será presidido por República Dominicana, y tendrá a Argentina en la vicepresidencia.



Santo Domingo fue justamente sede de la cumbre del Grupo de Rio donde los presidentes de Colombia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, que habían tensado sus relaciones diplomáticas, hicieron las paces.



Las otras cinco recomendaciones de Insulza:



_ Restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Ecuador.



_ Fortalecimiento de los mecanismos de alerta, de cooperación y diálogo fronterizo.



_ Desarrollo de programas de cooperación e integración fronteriza.



_ Incentivo al diálogo entre las sociedades civiles de ambos países.



_ Intensificación de las relaciones comerciales bilaterales.