Clinton critica guerra en Irak; McCain visita Bagdad

Hillary Rodham Clinton, al aproximarse el quinto aniversario de la invasión a Irak, acusó a su rival demócrata Barack Obama de haber empezado a trabajar por el fin de la guerra hasta que inició su campaña como precandidato presidencial.



Entre tanto, el virtual candidato presidencial republicano, John McCain, mantuvo una reunión en Bagdad con el primer ministro de Irak Nuri al-Maliki, y posteriormente reconoció que hay ''mucho más trabajo... a realizar'' en Irak. Poco después de formular sus declaraciones, una atacante suicida mató a 32 personas en la ciudad sagrada de Karbala.



Aunque eclipsada por una crisis económica que se agrava cada día que pasa, la guerra en Irak sigue siendo un tema muy relevante para los precandidatos de ambos partidos. Tanto Clinton como Obama han prometido retirar las tropas de Irak con cierta rapidez. En cambio, McCain ha señalado que debe mantenerse el rumbo actual y lograr la victoria contra la insurgencia en la devastada nación árabe.



En un discurso, Clinton explicó cómo comenzará a retirar tropas de Irak en un lapso de 60 días, si llega a la Casa Blanca. También reanudó sus críticas al gobierno del presidente George W. Bush por la manera en que manejó el conflicto bélico que ella respaldó con su voto en el Senado, y a McCain por su intención de mantener soldados norteamericanos en suelo iraquí.



Clinton criticó a McCain por su disposición a continuar una guerra ''que Estados Unidos no puede ganar'' y que, según dijo, podría terminar costando más de un billón de dólares. Ella prometió que hará retornar algunas tropas a Estados Unidos dos meses después de ser electa, aunque al mismo tiempo continuará con cierta presencia militar en el país árabe a fin de combatir a las fuerzas de al-Qaida en Irak.



''Ambos (Bush y McCain) quieren mantenernos atados a la guerra civil en otro país, una guerra que no podemos ganar'', dijo Clinton al aludir a lo que calificó de la política republicana con respecto a Irak.



Clinton también dijo que ''el senador Obama mantiene su oposición original a la guerra en la campaña, pero no comenzó a trabajar de manera agresiva para poner fin a la guerra hasta que comenzó a postularse (como precandidato) a presidente''.



Tanto McCain como Obama se han mantenido en su posición, uno en favor de la guerra, otro en contra, desde el comienzo de la invasión a Irak. Sólo Clinton apoyó primero la guerra, y ahora está en contra. Ha dicho en varias ocasiones que ''si hubiera sabido entonces lo que sé ahora'', no hubiera votado en favor del conflicto.