Tribunal francés deniega derecho a morir a una mujer deformada por tumor

El Tribunal de Gran Instancia de Dijon, este de Francia, denegó el lunes el derecho a la eutanasia solicitado por Chantal Sebire, una mujer de 52 años desfigurada por un tumor irreversible, siguiendo así la postura de la Fiscalía general, informaron fuentes judiciales.



El Tribunal "rechaza la petición de Chantal Sebire", según el dictamen de su primer vicepresidente, René Jaillet, y del que la AFP obtuvo una copia.



Durante una audiencia el pasado 12 de marzo, el fiscal de la República pidió la "inadmisibilidad" de la solicitud de la paciente, "visto el estado actual de la ley", alegando que el derecho francés asimila la ayuda al suicidio al delito de no asistencia a una persona en peligro.



El ministerio público había citado igualmente una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que no reconoce la existencia del "derecho a morir".



En su petición, Sebire relataba su "sufrimiento intenso y permanente" y el "carácter incurable" de su enfermedad.



Esta ex profesora, madre de tres hijos, sufre un tumor raro y degenerativo, que se desarrolla en la cavidad nasal y deforma completamente su rostro.



Esta enfermedad, llamada estesioneuroblastoma o neuroblastoma olfativo, es muy rara (200 casos registrados en el mundo en 20 años) e incurable y provoca además sufrimientos atroces.



Sebire escribió también al presidente francés, Nicolas Sarkozy, quien le propuso que aguarde "otra opinión médica para garantizar que todas las vías actuales de la medicina han sido exploradas".



Por su parte, la ministra de Justicia, Rachida Dati, declaró claramente que "la medicina no está ahí para administrar sustancias letales".



"Llegué al límite de lo que puedo soportar. Mi hijo y mis hijas ya no pueden verme sufrir así", declaró Sebire a la AFP a finales de febrero.



En Francia, una ley de 2005 contempla en algunos casos el derecho a morir, es decir la suspensión del tratamiento para enfermos sin ninguna esperanza, aunque se prohíbe terminantemente a los médicos que practiquen una eutanasia.



Esta legislación fue votada después de un caso que conmocionó a la opinión pública en el que un tetrapléjico de 22 años murió gracias a la intervención de su madre y su médico.