Caen bolsas mundiales tras compra de banco de inversiones de EEUU

Los mercados bursátiles en el mundo cerraron en baja, mientras que el crudo subió y el dólar se desplomó en medio de temores de que la crisis crediticia en Estados Unidos aún no ha tocado fondo, los cuales fueron desatados tras la adquisición del banco de inversiones Bear Stearns por parte del JPMorgan Chase.



Los precios petroleros alcanzaron durante el día sus niveles máximos de 112 dólares antes de retroceder y el dólar presentó sus niveles más bajos históricos en su cotización frente al euro, después de que el JPMorgan anunciara el domingo que adquiriría a Bear Stearns por 236,2 millones de dólares (dos dólares por acción), un desplome impresionante para uno de los bancos de inversión más grandes y más antiguos del mundo.



En América Latina los mercados también descendieron tras los temores despertados por la adquisición.



Por su parte, la Bolsa de Valores de Nueva York culminó su sesión del lunes con resultados mixtos mientras los inversionistas trataban de lidiar con la noticia.



El índice industrial Dow Jones, que se había desplomado casi 200 puntos al inicio de la sesión, se recuperó y cerró con alza de 21 unidades.



Los índices más amplios, como el Standard & Poor's y el Nasdaq, cerraron en baja a medida que los inversionistas abandonaron las empresas más pequeñas y buscaron refugio en las grandes corporaciones, que son más resistentes en tiempos de incertidumbre económica.



Según cálculos preliminares, el Dow avanzó 21,16 puntos (0,18 por ciento) a 11.972,25 tras caer casi 200 y subir más de 100. El Dow estuvo impulsado en parte por JPMorgan, el gran ganador del índice, que aumentó su precio por acción en 3,77 dólares (10,3 por ciento), hasta los 40,31.



El Standard & Poor's 500 perdió 11,54 puntos (0,90 por ciento) a 1.276,60. El Nasdaq bajó 35,48 (1,60 por ciento) a 2.177,01.



Wall Street en problemas financieros

El domingo, en un esfuerzo por dar su respaldo a la compra, la Reserva Federal tomó la osada decisión de suministrar efectivo a casas de inversión de Wall Street en problemas financieros. El banco central redujo la tasa preferencial en un cuarto de punto porcentual a 3,25 por ciento.



La adquisición de Bear Stearns era con toda certeza una opción más atractiva que su alternativa: permitir el colapso del banco de inversiones y provocar grandes pérdidas a todas las partes involucradas. Pero la implosión de Bear Stearns _y el hecho de que JPMorgan tasara las acciones del quinto banco de inversiones de Wall Street en sólo dos dólares por unidad, por un total de 236,2 millones de dólares_ provocó profundo temor entre los inversionistas de que otros bancos podrían estar sumamente expuestos a la turbulencia de los mercados crediticios.



''Eso es sencillamente increíble'', exclamó el consultor de inversiones Scott Fullman. Bear Stearns cerró el viernes a 30 dólares por acción. ''Eso implica que existe un riesgo mucho mayor del que se percibe'', agregó.



El precio de las acciones de Bear Stearns bajó en un 88% a 3,60 dólares _aún más del precio de su adquisición_ lo cual implicaba que algunos accionistas creen que las condiciones del acuerdo podrían ser modificados.



El papel de la Reserva Federal fue esencialmente darle garantías a JPMorgan que asumiría cualquier riesgo que el banco pueda correr al comprar Bear Stearns.



Los precios de los bonos subieron. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajó a 3,35% del 3,44% al cierre del viernes.



El dólar se cayó a un nuevo nivel con respecto al euro y tuvo su peor cotización en 12 años y medio con respecto al yen, mientras que los precios del oro ascendieron aún más, a otro récord.



El barril del crudo ligero de bajo contenido sulfuroso bajó 4,53 dólares a 105,68 dólares en la Bolsa Mercantil de Nueva York, después de haberse disparado a los 112 dólares antes de la apertura en transacciones electrónicas.



Estas noticias generaron grandes turbulencias en otros mercados internacionales.



El índice Nikkei del Japón perdió 3,71%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong bajó 5,18%. En Europa, el índice británico FTSE 100 declinó 3,86%, el DAX de Alemania cayó 4,18%, y el CAC-40 de Francia bajó 3,51%.



En Brasil el índice Bovespa, principal indicador de la Bolsa de Valores de Sao Paulo, cerró con una fuerte baja de 3,19% para situarse en 60.011 puntos.



Ante ello, el ministro de Hacienda Guido Mantega intentó calmar a los inversionistas al destacar que ''nosotros aquí en Brasil estamos en una situación sólida. Evidentemente el mercado de renta variable está siendo afectado, es inevitable, pero la economía no ha sufrido ninguna consecuencia por el agravamiento de esa crisis (en Estados Unidos)''.



En Buenos Aires, las acciones que se cotizan en el Mercado de Valores (Merval) retrocedieron ante la preocupación en torno a la salud del sistema financiero estadounidense.



El principal referente de la bolsa argentina, el índice Merval, se recuperó de bajas fuertes al comienzo de la jornada para terminar con un descenso de 2,84% y se ubicó en los 2.056,96 puntos.



Por su parte, el principal referente de la Bolsa de Comercio de Chile, el Ipsa, registró el lunes una baja ligera debido a los mismos temores.



El referente, que da seguimiento a los 40 títulos más importantes, retrocedió 0,3% y cerró a 2.835,95 puntos.



Otro mercado importante de la región, el de México, no operó el lunes por ser feriado nacional.