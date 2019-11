Violencia estremece norte de Kosovo

MITROVICA / AFP



Policías de la ONU fueron blanco de disparos y más de cien personas resultaron heridas el lunes en Mitrovica, en el norte de Kosovo, tras una operación contra los serbios que elevó al máximo la tensión, un mes después de la proclamación de la independencia kosovar.



Frente a una situación volátil, la policía de la ONU se retiró del norte de Mitrovica, dividida étnicamente entre los serbios que pueblan esa parte de la ciudad y los albaneses que viven en el sur.



“La policía se retira del norte de Mitrovica”, declaró un responsable de las fuerzas de seguridad de la ONU, que pidió mantener el anonimato.



La tensión subió a raíz de una operación policial emprendida por la mañana para desalojar a los serbios que ocupaban desde el viernes dos tribunales de Naciones Unidas.





Muchos heridos

Un total de 63 miembros de las fuerzas internacionales, así como 80 serbios, resultaron heridos en actos violentos que estallaron tras la operación, en la cual fueron detenidos 53 serbios.



Esas personas fueron posteriormente liberadas, una vez que las fuerzas internacionales se instalaron en los accesos a los tribunales.



Horas después, una explosión dejó heridos a once miembros de las fuerzas internacionales: ocho soldados de la KFOR, la fuerza de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y tres policías de la ONU.



Posteriormente las fuerzas internacionales en Mitrovica fueron blanco de varios disparos, presenció un fotógrafo de la AFP, que vio a un soldado caer herido.



Una corresponsal de la AFP oyó “ráfagas de armas automáticas”, cuyo blanco desconoce.





Desalojan a serbios

Desde la independencia de la provincia serbia de Kosovo, el 17 de febrero, la comunidad serbia, mayoritaria en el norte, multiplicó las acciones de desafío a las autoridades internacionales y a las del nuevo Estado kosovar, sobre el que pesa una amenaza de secesión.



Cada día, cientos de personas se manifiestan contra la independencia en Mitrovica, frente al puente sobre el río Ibar, frontera natural entre el norte serbio de la ciudad y el sur donde las personas de etnia albanesa son mayoría.



Tras la independencia, grupos de serbios enfurecidos prendieron fuego a los puestos fronterizos entre Serbia y el norte de Kosovo. Los agentes serbios del Servicio de Policía Multiétnica abandonaron el lugar.



De los 120,000 serbios que se quedaron a vivir en Kosovo tras el conflicto de 1998-1999 entre Serbia y los separatistas albanokosovares, unos 40,000 residen en el norte del territorio.



En Belgrado, el presidente Boris Tadic y el primer ministro saliente Vojislav Kostunica, ambos opuestos a la independencia de Kosovo, pidieron a las autoridades internacionales que no utilicen la fuerza.



Kostunica indicó que Belgrado había “iniciado consultas con Rusia sobre una reacción común”, sin dar más detalles. Rusia, aliada tradicional de Serbia, no tardó en reaccionar y advirtió que “una normalización” en el norte de Kosovo pasaba obligatoriamente por la revisión del caso kosovar “en el marco del derecho internacional”.



La OTAN utilizó una “fuerza desproporcionada”, dijo por su parte el embajador ruso ante la Alianza, Dimitri Rogozin, en declaraciones a la AFP.



Un portavoz de la OTAN indicó en Bruselas que la Alianza reaccionaría con firmeza a los actos de violencia, aunque apeló a la moderación.



“Los dirigentes serbios deben decir seriamente a los serbios que viven en Kosovo que no es el momento de llevar a cabo actos de provocación”, declaró la secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice.



El secretario general de las Naciones Unidas, Ban ki-moon, deploró los ataques contra policías de la ONU e hizo un llamado a la calma.