Ojos del mundo sobre China

CHINA, PEKÍN / AFP



China se defendió ayer, lunes, de quienes le acusan de haber reprimido violentamente las protestas en Tibet, pero el parlamento tibetano en el exilio le acusó de haber matado a cientos de personas mientras la presión internacional aumenta a cinco meses de los Juegos Olímpicos.



El presidente de la región autónoma de Tibet, Qiangba Puncog, responsabilizó de la violencia de los últimos días a “manifestantes tibetanos” quienes, según él, mataron a “13 civiles inocentes” en Lhasa, capital de Tibet.



Sin embargo, el gobernador no hizo ninguna referencia a las personas que podrían haber muerto a manos de la Policía y del Ejército, como afirman los grupos pro-tibetanos.



Por su parte, el primer ministro tibetano en el exilio, Samdhong Rinpoche, dijo ayer lunes a la prensa, en Dharamsala, al norte de India, que unas 100 personas habrían muerto en los disturbios en Tibet, mientras el Parlamento en el exilio en esta misma ciudad se refirió en comunicado a la probabilidad de que hubiera centenares de muertos.





Gobierno dice que sólo se disparó al aire

“Es muy difícil precisar el número de muertos, pero pienso que se acerca a 100”, dijo Rinpoche.



Puncog explicó que el Ejército sólo intervino después de las protestas, provocadas, según Pekín, por los “partidarios” del Dalai Lama, líder de los budistas tibetanos exiliado desde hace 49 años en India. El responsable de Pekín explicó que los policías no efectuaron ni un solo disparo apuntando a las personas, sólo tiros al aire para dispersarlas.



Sin embargo, los testimonios recogidos por la AFP entre residentes y turistas afirman que sí hubo tiroteos entre el viernes y el domingo, durante las manifestaciones que recordaban el 49º aniversario del alzamiento de Lhasa, que fueron las más violentas de los últimos veinte años.



Las autoridades chinas que dominan Tibet marcaron como plazo hasta la medianoche del lunes para que los tibetanos que participaron en los disturbios se entreguen y advirtieron que las personas que les den refugio serán castigadas.





Ciudad cercada

Las informaciones sobre lo que realmente está pasando en Lhasa son pocas. Se sabe que la ciudad está cercada por el Ejército y que las fuerzas de seguridad chinas recorren su corazón histórico, escenario de las protestas del fin de semana.



Las autoridades chinas reafirman que la calma ha vuelto a la ciudad, pero desaconsejan a los turistas que entren en ella por razones de seguridad. Los periodistas necesitan un permiso especial para ingresar.



Las protestas se propagaron a otras áreas de China con población de etnia tibetana y que muchos tibetanos consideran todavía parte de su patria ancestral.



Según grupos de activistas, al menos ocho personas murieron, entre ellos un estudiante de 15 años, cuando la Policía disparó contra cientos de manifestantes tibetanos en la ciudad de Ngawa, en la provincia de Sichuan, el domingo.



Paralelamente, la presión internacional se hizo más intensa, y, por primera vez, un Ministerio de Relaciones Exteriores occidental, en este caso La Haya, convocó a un embajador chino para comunicarle “su preocupación por lo que está ocurriendo en Lhasa”.





EU demanda conversaciones

Además, la secretaria de Estado estadounidense, Condoleezza Rice, pidió ayer a China que converse sobre la crisis en Tibet con el Dalai Lama y Londres y Moscú mostraron su preocupación por lo que está ocurriendo en Lhasa.



Pese a todo, la mayoría de países occidentales consideraron contraproducente un boicot de los Juegos Olímpicos de Pekín del próximo agosto, y siguieron instando a Pekín a “contenerse”, pero usando un tono flexible, por miedo a que China, prometedor socio comercial y diplomático, les vuelva la espalda, según analistas.



El lunes, la presidencia eslovena de la Unión Europea (UE) aseguró que un boicot de los Juegos sería “muy perjudicial para el deporte”, y la Comisión Europea estimó que vetar este evento deportivo en Pekín no sería la “manera apropiada” de actuar a favor de los derechos humanos en China.