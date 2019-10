¿Heinze por Roberto Carlos?

El argentino Gabriel Heinze, jugador del Manchester United, podría pasar al Real Madrid, versión que cobró fuerza luego de que se confirmara el traspaso de Roberto Carlos al Fenerbahce turco.



El director técnico del equipo inglés, Alex Ferguson, no tiene a Heinze en su lista de preferencias para la próxima temporada, descontento con su actuación en la derrota (3-0) como visitante frente al Milan en partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones.



En este contexto, el Madrid aparece como una gran opción para el argentino, según informe en su edición de hoy el diario inglés The Times, ya que acaba de perder a su lateral izquierdo titular, el brasileño Roberto Carlos, quien ayer comunicó oficialmente su llegada al Fenerbahce.



Otros destinos posibles para Heinze serían Barcelona, Juventus y París Saint-Germain pero el jugador iniciado en Newell´s Old Boys indicó que no tomará una decisión antes del final de la Copa América, que se disputará en Venezuela desde el 26 de este mes.