Mundo al Dia

Canal de Panamá tendrá nuevo equipo de dragado

PANAMÁ/AP

El Canal de Panamá adjudicó a una empresa holandesa un contrato de diseño y construcción de un equipo de dragado, que costará 95.9 millones de dólares para los trabajos de ampliación de la vía y su posterior mantenimiento. La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) anunció ayer lunes que adjudicó a la empresa holandesa IHC Beaver Dredgers B.V., el contrato para el diseño y fabricación de una nueva draga de corte y succión, que será entregada en mayo de 2011. La máquina tendrá equipos, sistemas y componentes modernos con capacidad de ahondar, limpiar y extraer material con una profundidad de 25 metros en la ruta marítima que tiene 80 kilómetros de largo, con salida a ambos océanos.



Brasil: Menor liberada tras semana en cárcel

BRASILIA/AP

Una niña de 12 años de edad fue liberada ayer lunes después de pasar una semana detenida en un centro de detención para adultos en el Estado de Mato Grosso do Sul, informó la prensa. El caso de la niña, cuya identidad no fue revelada, generó consternación en el país al ser divulgado la noche del domingo por la red de televisión Globo, y recordó la situación de una menor de 15 años que sufrió abusos a fines del año pasado al estar detenida junto a adultos en una cárcel del Estado norteño de Pará.



En el caso de Mato Grosso do Sul, las autoridades confirmaron que la niña tenía una celda particular y que no estaba junto a los hombres en el mismo centro.



Presidente de Italia visita Chile

SANTIAGO DE CHILE/ AP

El presidente de Italia, Giorgio Napolitano, dijo ayer lunes que su país y la Unión Europea están preocupados por el respeto a los derechos humanos por parte de China, a raíz de las protestas en el Tíbet. ''Se sabe que tanto Italia como la Unión Europea han tenido un compromiso constante, muy consecuente en materia de defensa de los derechos humanos en cualquier parte del mundo'', dijo el mandatario italiano, quien inició una visita oficial de tres días. Agregó en rueda de prensa que ofreció junto con la presidenta Michelle Bachelet, con quien tuvo un largo intercambio previo, que ''lo que ocurre en China nos preocupa profundamente, y no hay duda que va ser reiterada esta invitación con mayor fuerza, y que va a ser orientada hacia el gobierno chino''.



Primeras damas se reunirán en Dominicana

SANTO DOMINGO/AP

Las primeras damas de Latinoamérica se reunirán el 27 y 28 de marzo en Santo Domingo, durante en la IV Reunión de la Coalición Mujer y Sida apoyada por las Naciones Unidas, informaron el lunes los organizadores. La reunión se realizará en la zona playera de Boca Chica, 40 kilómetros al este de la capital, bajo el lema: ''Deteniendo la Feminización de la Epidemia: Prevención y Atención en el Contexto Familiar y Comunitario''. La anfitriona, Margarita Cedeño de Fernández, explicó que el objetivo principal es ''analizar los avances y retos en la implementación de acciones que la coalición efectúa dirigidas a detener la feminización del SIDA en la región''.



Pakistán: Asume nuevo Parlamento controlado por la oposición

ISLAMABAD/AP

El nuevo Parlamento de Pakistán asumió ayer lunes. Ahora es controlado por los sectores opositores al presidente Pervez Musharraf que prometieron recortar sus poderes y revisar sus políticas contra Al-Qaida y el Talibán. Mientras tanto, un atacante suicida detonó una bomba en un complejo policial al noroeste del país matando a tres agentes de seguridad, de acuerdo con fuentes policiales y medios estatales. En juego están el camino que seguirá el país y la estabilidad política de esta nación con armas nucleares de 160 millones de habitantes. Los nuevos legisladores asumieron en momentos que Pakistán enfrenta problemas económicos y un incremento de la violencia de los milicianos islámicos.



Olmert: Israel seguirá construyendo en Jerusalén Oriental

JERUSALÉN/AP

El primer ministro Ehud Olmert rechazó críticas internacionales al afirmar ayer lunes, que Israel seguirá construyendo viviendas en un vecindario disputado de Jerusalén Oriental. Israel tiene el plan de seguir construyendo cientos de apartamentos en Har Homa, un vecindario en el sector de Jerusalén reclamado por los palestinos, quienes acusan al Estado judío de socavar el proceso de paz. Olmert dijo durante una conferencia de prensa con la canciller alemana Angela Merkel, que Har Homa es parte ''inseparable'' de Jerusalén, ''Todos saben que no existe la posibilidad de que el Estado de Israel ceda un vecindario como... Har Homa. Es parte inseparable de Jerusalén'', añadió.



México arresta a narco implicado en ataque a periodista

MÉXICO /AP

La Policía Federal capturó a un presunto narcotraficante y secuestrador que está implicado en el atentado a tiros dirigido contra el periodista Jesús Blancornelas en el norte de México en 1997, conocido por sus escritos sobre el contrabando de drogas, informaron las autoridades. Saúl Montes de Oca, apodado ''El ciego'' y ''El mono'', fue detenido en la población pesquera de San Felipe en el Estado de Baja California, cerca de California, Estados Unidos, dijo la noche del sábado la Secretaría de Seguridad Pública. El sospechoso está acusado de secuestro y también es buscado en Estados Unidos por asociación delictuosa. La secretaría dijo que Montes de Oca también es sospechoso de participar en el ataque a tiros contra Blancornelas en Tijuana, al otro lado de la ciudad estadounidense de San Diego.