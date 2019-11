Nuevo gobernador de NY admite amoríos

El nuevo gobernador del estado de Nueva York reveló el martes que ha mantenido relaciones sentimentales con varias mujeres, incluyendo una empleada estatal.



La confesión se produce un día después que sucedió al ex gobernador Eliot Spitzer, quien fue desplazado de su cargo en medio de un escándalo de prostitución.



El gobernador David Paterson dijo que las relaciones amorosas ocurrieron durante un período difícil de su matrimonio, y que la empleada no trabajaba para él. Insistió en que él no promovió la carrera de aquélla, y que no se gastó ningún fondo de la campaña ni del estado en esos vínculos.



''No siento haber violado mi compromiso con el pueblo del estado de Nueva York'', dijo Paterson en una conferencia de prensa junto a su esposa, Michelle Paige Paterson.



Paterson admitió una relación en una entrevista con el Daily News de Nueva York el lunes, después de asumir su nuevo cargo, pero sus comentarios del martes indican que los problemas de matrimonio eran más profundos de lo que había admitido en un principio. Aseguró que en estos momentos no tiene ninguna relación extramarital.



Los Paterson dijeron ambos haber tenido relaciones con otros en momentos en que su matrimonio se encaminaba al divorcio. Pero admitieron las infidelidades, buscaron asesoramiento matrimonial y han fortalecido su matrimonio y su familia.



''Lo encaramos como familia'', dijo su esposa. ''Un matrimonio tiene altibajos... Ningún matrimonio es perfecto''.



''Creo que tenemos un matrimonio como muchos estadounidenses'', dijo el gobernador a la prensa. ''Los oficiales electos son una muestra del pueblo que representan''



Paterson dijo que sus ''affairs'' ocurrieron desde 1999 y que uno se prolongó hasta su período como líder de la minoría en el Senado, que comenzó en el 2002. Agregó que no los reveló durante su período como senador, líder de la minoría en el Senado o vicegobernador porque nadie se lo preguntó, y que ahora los reveló porque no quería que los rumores empañasen su desempeño como gobernador.



''No quería ser objeto de chantaje'', explicó.



Paterson, el primer gobernador de raza negra en el estado y considerado ciego de acuerdo con los estatutos legales, ascendió al puesto después de que Spitzer renunció la semana pasada, en medio de acusaciones de que contrató a una prostituta a un elevado costo monetario. Los fiscales aún analizan si le aplicarán cargos o no.