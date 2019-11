Correa da "por superada" crisis con Colombia

El presidente Rafael Correa dio ''por superada'' el martes la crisis diplomática entre Ecuador y Colombia tras la resolución emitida por la OEA en la que el organismo rechazó la incursión militar colombiana en territorio ecuatoriano, en un ataque en el que murió Raúl Reyes, alto jefe de las FARC.



Durante una ceremonia en el palacio de gobierno, el mandatario dijo que la resolución adoptada en la reunión de cancilleres de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ''ha recogido todas las aspiraciones de Ecuador''.



''Se ratifica la plena vigencia de ... la inviolabilidad de los territorios de los estados, de la inviolabilidad de la soberanía, se registran las disculpas sin atenuantes de Colombia y el compromiso de no volver a cometer agresión alguna'', destacó el mandatario, al recordar una resolución similar adoptada durante la cumbre de Río, en República Dominicana, el 7 de marzo.



''Damos así por superada una tremenda crisis que se desató pero, insisto, lo mejor hubiera sido que nunca ocurriese'', afirmó.



Señaló que se demostró ''que con convicción, en base a la verdad, en base a los principios, un país pequeño pero noble y digno como el Ecuador puede hacer defender sus derechos''.



Ecuador rompió sus relaciones diplomáticas con Colombia, sin indicios aún de cuando podrían reanudarse.



El ministro de Gobierno de Ecuador, Fernando Bustamante, en declaraciones a radio Caracol, de Colombia, aseguró previamente: ''estamos satisfechos, estamos contentos, estamos complacidos'' con la resolución de la OEA.



''Para nosotros es plenamente satisfactorio y no tenemos ninguna reserva, ni reparo'' al respecto, dijo.



Con la resolución ''hemos establecido el marco en el cual podemos restablecer la normalidad de nuestras relaciones. No tenemos nada mas que pedirle a la comunidad internacional. Creemos con esto podemos dar por resuelto el tema'', dijo el ministro ecuatoriano.



El canciller subrogante Eduardo Egas consideró como ''un triunfo'' los contenidos de la resolución de la OEA. ''Ecuador hizo respetar su posición'', aseguró en declaraciones al canal Teleamazonas.



Aunque Ecuador rompió unilateralmente los relaciones diplomáticas, Egas destacó que las relaciones económicas binacionales se han mantenido sin cambios.



Colombia ya había expresado su satisfacción, a través de su canciller Fernando Araújo, por el contenido de la declaración, emitida en una reunión de los cancilleres de los 34 países miembros de la OEA en Washington. ''Conseguimos los objetivos que nos habíamos fijado'', dijo Araújo a los reporteros en Washington.



Tras la acción militar del 1 de marzo, Ecuador rompió relaciones diplomáticas y llamó a la OEA a emitir una condena contra Colombia por violar su territorio. Venezuela y Nicaragua, aliados de Quito, se sumaron retirando sus diplomáticos o rompiendo relaciones con Bogotá además de anunciar envío de tropas venezolanas a la frontera con Colombia.



Las relaciones de Venezuela y Nicaragua con Colombia se normalizaron.



La crisis, la peor en tiempos recientes en la región, fue superada por el presidente Alvaro Uribe y Correa, reunidos en la cumbre de República Dominicana. Ecuador admitió que su pedido inicial de ''condena'' al ataque militar colombiano en suelo ecuatoriano, fuera reemplazado por el ''rechazo'' a esa acción armada.