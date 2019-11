Colombia: proponen marcha civil a la selva para rescatar rehenes

Más de dos mil colombianos agrupados en el portal de Facebook respondieron favorablemente a una propuesta para que se realice una marcha hasta las selvas al sur del país a fin de realizar un ''rescate civil'' de los secuestrados en poder de las FARC.



La iniciativa partió nuevamente de Javier Altusarra, gestor de la movilización del 4 de febrero, cuya premisa fue ''No más FARC'' y en la que participaron más 10 millones de personas en más de 150 ciudades en todo el mundo.



Altusarra aseguró que lanzó la propuesta por internet el 6 de febrero, con el propósito de encontrar personas que se atrevan a un ''rescate civil'' de los secuestrados. En entrevista con la cadena Caracol Radio, explicó que junto a varias personas estuvieron analizando la propuesta y concluyeron ''que la unión hace la fuerza''.



Agregó que la idea es hacer una marcha civil desde Villavicencio, a unos 75 kilómetros al sureste de Bogotá, hasta San José del Guaviare, a 280 kilómetros al sureste de la capital colombiana, desde donde pretenden desplazarse a un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para lograr la liberación de algunos de los secuestrados.



''Es una propuesta de tipo humanitario. Querer es poder...Esta propuesta no tiene antecedentes en el mundo, pero con la solidaridad y la verraquera (valentía) que tiene esta raza, lo podemos conseguir'', dijo Altusarra.



La invitación del grupo ''Vamos por ellos'' hace un llamado a los cibernautas a ''conformar un grupo de 1.000 voluntarios dispuestos a marchar hasta San José del Guaviare y desde allí realizar un operativo humanitario de rescate civil de secuestrados en poder de las FARC''.



Entre otras condiciones, los voluntarios deben ser mayores de edad, con buen estado físico y disponer de unos 15 días para llegar hasta la selva. La movilización se iniciaría el 16 de junio próximo.



Según Altusarra, el grupo está en busca de donaciones y apoyo económico para mantener a los marchantes durante el tiempo que dure el recorrido.



Una marcha parecida con unas 1.000 personas se produjo en abril de 2002.



Conocida como la ''Marcha de la No Violencia'', fue encabezada por el entonces gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, y el ex ministro de Defensa, Gilberto Echeverry Mejía. Los dos fueron secuestrados antes de concluir la marcha, con algunos jerarcas de la iglesia, quienes fueron dejados en libertad pocos días después.



Gaviria y Echeverry fueron asesinados por sus captores durante un intento de rescate militar en mayo de 2003, tras un cautiverio de 378 días.