Venezuela proseguirá arbitraje con ExxonMobil en instancia del Banco Mundial

Venezuela reiniciará las negociaciones de arbitraje internacional en una instancia del Banco Mundial (BM) con el gigante petrolero ExxonMobil, luego de que una corte de Londres falló a su favor en un pleito paralelo, anunció este martes el ministro de Energía, Rafael Ramírez.



"Vamos a regresar al arbitraje en Nueva York, para (establecer) la compensación justa a las empresas (extranjeras) que han visto afectados sus intereses", dijo Ramírez en una rueda de prensa.



"El cronograma de las acciones lo va a establecer el arbitraje. Ahora nos sentamos tranquilos, donde hemos debido estar desde hace tiempo", agregó.



El ministro, que también es presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), relató que ExxonMobil había pedido negociar. Pero "no con una pistola en la cabeza, no con esa presión; pero ahora podemos hablar", indicó.



Este martes, un tribunal con sede en Londres revocó una orden de congelación de activos externos de PDVSA por unos 12.000 millones de dólares, que había sido solicitada por ExxonMobil el 24 de enero.



Ramírez sostuvo: los "montos que hemos establecido ni siquiera son 10%" de lo que se había demandado en Londres. El gigante petrolero pretende una indemnización estimando las ganancias que dejaría de obtener en los próximos 25 años por su partida de Venezuela, explicó.



La empresa petrolera estadounidense ha sostenido que su indemnización debe calcularse a precios de mercado actual, cuyo techo sería de 5.000 millones de dólares, ha revelado PDVSA.



En contraste, la estatal venezolana ofrece pagar el valor en libros, que no supera los 750 millones de dólares.



Ramírez aseguró que Venezuela se tomará "el tiempo necesario" para evaluar los daños que le causó la acción judicial, además de "los daños que se causaron a los bonos de PDVSA (cotizados en los mercados) y por las evaluaciones de riesgo país", comentó.



El juez fijó además el pago de 800.000 dólares por gastos legales del proceso.



La congelación de activos en una acción judicial paralela al arbitraje en una instancia del BM buscaba "garantizar" el pago de una compensación financiera, luego de que la transnacional decidió retirarse del negocio que tenía con PDVSA en la faja petrolífera del río Orinoco.



ExxonMobil se retiró en desacuerdo con nuevas condiciones que dan la mayoría accionaria de esas empresas mixtas a la estatal venezolana.



"ExxonMobil quería atropellarnos y llevarnos a otro escenario más allá del arbitraje. Lo que ha hecho la corte (británica) es ponerlos en su sitio", opinó Ramírez.



"El arbitraje no nos gusta pero es el mecanismo establecido (...) lamentablemente así se aceptó en el antiguo Congreso nacional", y permite a las multinacionales acudir ante en el CIADI, aceptó Ramírez después, en declaraciones a la TV estatal.



El gigante petrolero estadounidense "quería sentar un precedente y abrir otro camino para dirimir sus disputas entre países productores y empresas multinacionales", sostuvo el ministro, que recordó el apoyo recibido de los países productores de la OPEP.



Venezuela, el mayor productor petrolero latinoamericano y el cuarto proveedor de crudo y derivados a Estados Unidos, exigió el control de al menos el 60% del capital de las sociedades que operan en la faja del Orinoco.



ExxonMobil acudió al arbitraje internacional en el BM, pero en paralelo demandó en tribunales del Reino Unido, Holanda y las Antillas Holandesas la congelación de activos de PDVSA.



La calificadora de riesgo JP Morgan calcula que Exxon reclamará 2.000 millones de dólares.



La otra trasnacional que salió de la faja del Orinoco fue la estadounidense ConocoPhillips, que pese a que también acudió al arbitraje internacional mantiene conversaciones con Venezuela para una solución extrajudicial.



Según JP Morgan, ConocoPhillips aspira a 8.000 millones de dólares, contra un valor en libros de 3.250 millones de dólares que ofrecería PDVSA.