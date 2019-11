Diario colombiano se excusa con ministro ecuatoriano

BOGOTÁ / AFP



El diario colombiano El Tiempo se disculpó ayer martes con el ministro ecuatoriano Gustavo Larrea por la publicación de una fotografía en la que, aseguró, aparecían el funcionario y el abatido número dos de la guerrilla de las FARC, ‘Raúl Reyes’, lo cual fue desvirtuado.



En una nota editorial el periódico, considerado el más influyente del país, señaló que fue un “error lamentable” que reconoce “sin vacilar”, y reveló que la imagen publicada el lunes fue entregada, “de manera no oficial”, por una fuente de inteligencia de la Policía.



“Fue esa fuente la que identificó al ministro como el personaje fotografiado”, agregó El Tiempo, indicando que los fallos cometidos lo llevan a “pedir desde este espacio excusas al ministro (de Seguridad Interna y Externa) Gustavo Larrea y al gobierno de Ecuador”.



El hombre que aparece con Reyes en el retrato es Patricio Etchegaray, secretario general del Partido Comunista de Argentina.



El Tiempo admitió que se equivocó “en sus procedimientos de verificación” y “al no atribuir claramente la información a la fuente”, lo que “afecta la credibilidad del periódico” y lo “obliga a reforzar los mecanismos internos de verificación y control”.



Asimismo, señaló que el incidente “afecta la credibilidad de la causa colombiana en el debate” con Ecuador en la Organización de Estados Americanos (OEA), en cuya sede circuló la fotografía el lunes, y las informaciones halladas en los computadores de Reyes, de donde se extrajo la imagen.



El lunes, tras rechazar la publicación, Larrea exigió al matutino rectificar y advirtió que Ecuador no reanudará las relaciones con Colombia hasta que ésta desista de “su campaña” para implicarlo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas).



Quito mantiene rotos los vínculos con Bogotá por una incursión militar colombiana en territorio ecuatoriano, el 1 de marzo, en la cual fue abatido Reyes.